¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 27 de mayo por signo zodiacal

Aries

Profesiones

Todas aquellas que le permita ejercer voz de mando y donde pueda tomar iniciativas. Es muy común que busquen la independencia, ya que tienen problemas para obedecer. Tienen preferencia por cargos directivos, ejecutivos, capataces y donde pueda libremente competir. Son buenos para labores relacionadas al deporte. Detestan las actividades rutinarias, el trabajo en equipo y las labores pacientes. Inclinan a la militancia, a los deportes, pueden tener atracción por la medicina y especialmente, por la cirugía.

Aries hoy

No te dejes asesorar por personas que evidencian falta de experiencia, solo así te evitaras problemas. En lo personal, aclaras malos entendidos con tus amistades y familiares, volverá la armonía.

Tauro

Sus cualidades

Son reservados, se les puede confiar cualquier cosa y sabrán manejarse en la prudencia y en el silencio. Desarrollan método y son muy realistas, no improvisan en ninguna acción, todo lo estudian detenidamente. Son de sentimientos nobles, sienten compasión por los más sufridos y tienden a ponerse en los zapatos de otro con facilidad. Son constructores, donde están intentarán forjar o construir algo; necesitan estabilizar y concretar.

Tauro hoy

Algunos familiares podrían comprometerte a realizar compras que sobrepasan tu capacidad, establece límites. En el amor, controla tu imaginación, te hace ver engaños donde no los hay.

Géminis

Sus defectos

Tienden a ser inconstantes, pues se distraen con facilidad. La curiosidad podría traerles problemas, ya que los lleva a meterse en temas que no les competen. Hay tendencia a la dispersión: todo les interesa, pero en nada profundizan. Pueden adoptar pensamientos, formas o posturas de cualquiera que esté en su entorno, esta capacidad para mimetizar les puede traer problemas para encontrar su verdadera identidad. En el peor de los casos, pueden comentar de lo que no deben o de lo que no saben.

Géminis hoy

No subestimes a tus enemigos. Es el momento de mostrar perfil bajo y no generar provocaciones con tus comentarios. Solo así evitarás ataques que luego puedan afectar tus proyectos.

Cáncer

Signo de Agua

Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacía adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Cáncer hoy

Has estado luchando para resolver ese trámite que deseas agilizar, pero surgirán pequeñas trabas que irás superando, paciencia. En lo personal, recibes un mensaje de alguien especial.

Leo

Su cualidad es fija

Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Leo hoy

Un imprevisto cambiará súbitamente tu agenda, pero gracias al apoyo que tendrás por parte de un compañero, recuperarás nuevamente el orden. Gracias a tu constancia todo lo superarás.

Virgo

Su polaridad es femenina

Son ecuánimes, obra con imparcialidad, alejados de apasionamientos. Esta polaridad también les brinda serenidad para actuar, no se impulsan ni pierden el control. Desarrollan mucho la introspección, su mirada es hacía adentro y no se dejan llevar por estímulos externos. Otra característica es la paciencia, soportan bastante y trabajan con mucha calma, esto favorece el resultado de cualquier actividad que realicen.

Virgo hoy

Estás aterrizando exitosamente ese nuevo proyecto, pero hoy surgirán algunas demoras debido a un trámite o proceso que tendrá ciertas complicaciones. No desesperes, todo tomará su curso.

Libra

Su regente planetario es Venus

En Astrología clásica, Venus es ligeramente fría y húmeda. Cualidades favorables para el crecimiento y la vida, es por esto que los antiguos veían en ella una influencia benéfica. Rige sobre la adolescencia y hasta los veintiún años, período de la vida donde la lozanía y la belleza logran su máxima expresión. Los regidos por Venus están dotados de un buen carácter y de un gran magnetismo. Son personas pacíficas, alegres, sociales, tiernas, piadosas y misericordiosas. Inclinan a todo tipo de expresión artística, como el baile y la danza; son elegantes, llenos de gracia en sus gestos, además de sensuales e inclinados a los placeres.

Libra hoy

Empiezas a ver los resultados de todo tu esfuerzo, sé prudente y no lo compartas con las personas que te rodean. Gente cercana envidiaría tu crecimiento. Aclaras malos entendidos con un familiar.

Escorpio

Arcano del Tarot: la muerte

En el arcano sin nombre vemos cabalgar al cuarto jinete del apocalipsis, con rostro cadavérico y portando una bandera de color negro donde figura la rosa mística, símbolo de la vida. Aquí la simbología es muy clara: La muerte precede a la vida. Ambos conceptos, aparentemente opuestos, danzan en conjunto para tejer la experiencia de la evolución. Cuando nuestro cuerpo pierde energía vital para lentamente apagarse, es la conciencia la que ha decidido abandonarlo para seguir su evolución en las esferas superiores. Morir en la carne para nacer en el espíritu; morir en el espíritu para nacer en la carne, es el ir y venir en la cadena sucesiva de encarnaciones donde la única meta es la purificación del espíritu. El centro de la rosa blanca está lleno de semillas, ellas corresponden al karma que hemos generado en la actual encarnación y que invariablemente arrojarán sus frutos cuando volvamos a nacer. En adivinación, esta carta advierte de cambios que sobrevendrán, algunos de manera drástica e irreversible, término doloroso de una etapa de la vida para un volver a comenzar.

Escorpio hoy

Evaluarás el porqué de las demoras en los resultados de tus proyectos, hallarás la causa y plantearás una estrategia nueva, será positiva. En el amor, no te agobies, saca a esa persona de tu mente.

Sagitario

Aunque está en tus manos la posibilidad de aceptar esa propuesta, no es conveniente que te apures, hay detalles que necesitas saber. Hoy cambiará tu ánimo, te sentirás feliz y optimista.

Características del signo:

Sagitario es el domicilio más afín a Júpiter (ambos son de Fuego), quiere decir que aquí su energía se manifiesta con más intensidad y hacia el mundo exterior. Júpiter es el planeta más grande del sistema planetario solar, esto hace que Sagitario quiera hacerlo todo a lo grande o tienda a exagerar. Es un signo muy optimista y piensa en abundancia, lo que les permite trazar metas con la convicción de que llegarán a ellas tarde o temprano. El Fuego lo hace impositivo, incluso mandón, pero la naturaleza mutable lo lleva a dudar del camino trazado o de la actitud que ha tomado, esto hace que caigan en contradicciones y ambigüedades.

Sagitario hoy

Capricornio

Su cualidad es cardinal

Esta energía es masculina (acción) y sonará contradictorio, puesto que hablamos de un signo femenino. Se explicaría de la siguiente manera: Capricornio entra en acción (cardinal) para construir en el mundo material (Tierra). Aquí se encuentra el principal motivo del porqué los nativos de este signo no pueden estar quietos; ellos moverán y empujarán todo lo que fuera necesario para construir algo sólido (profesión, bienes, etc.).

Capricornio hoy

A pesar de las complicaciones que estás enfrentando, hoy llegarán salidas y soluciones que te permitirán superarlo todo. Estarás rodeado de amistades, pasarás un buen momento.

Acuario

Sus cualidades

Es muy humanitario, tiene un fuerte sentido de ayuda, especialmente a los más necesitados. Muchos de ellos participan en grupos de apoyo a favor del medio ambiente, animales o en defensa de las minorías. Es muy original, tiene ideas brillantes y siempre apuesta por lo novedoso, gustan de la vanguardia y la tecnología. Idealista, reformador, valora la amistad y el bienestar del grupo.

Acuario hoy

Te ha estado preocupando un tema económico, pero hoy conversarás con alguien que te brindará su apoyo. En el amor, no te conviene estar a la defensiva si deseas aclarar ese problema.

Piscis

Su regente planetario es Júpiter

En astrología clásica, Júpiter es caliente y húmedo, atributos necesarios para la gestación de la vida, por lo tanto, es considerado como un planeta benéfico. Rige sobre la madurez hasta los 68 años. Bien dispuesto hace a las personas religiosas, justas, fieles, misericordiosas, alegres, generosas y llenas de gracia. En el destino, influye sobre la riqueza, los honores, las dignidades, la fama, la gloria, la abundancia de hijos y la felicidad con ellos. Es significador natural del dinero, por lo tanto, favorece sobre el bienestar económico y la expansión.

Piscis hoy

Una persona que prometió apoyarte podría cancelarte de un momento a otro, no te quedes paralizado y busca resolver esta situación. Si actúas con rapidez encontrarás ayuda y soluciones.