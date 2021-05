Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy jueves 27 de mayo. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Palmeiras vs. Universitario, Melgar vs. Metropolitanos, Santos Laguna vs. Cruz Azul, Defensa y Justicia vs. Independiente del Valle. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy jueves 27 de mayo

Copa Libertadores

Hora Partidos TV 17.30 Defensa y Justicia vs. Independiente del Valle ESPN 2 17.30 Palmeiras vs. Universitario ESPN 19.00 Flamengo vs. Vélez ESPN 2 19.00 LDU Quito vs. Unión La Calera ESPN

Copa Sudamericana

Hora Partidos TV 17.15 Arsenal vs. Bolívar Fox Sports 2 17.15 Jorge Wilstermann vs. Ceará DirecTV Sports 19.30 Lanús vs. Aragua Fox Sports 2 19.30 Athletico-PR vs. Aucas DirecTV Sports 19.30 La Equidad vs. Gremio DirecTV Sports 19.30 Melgar vs. Metropolitanos DirecTV Sports

Liga MX

Hora Partidos TV 21.00 Santos Laguna vs. Cruz Azul Fox Sports 2

Ligue 1