Savoy Ballroom: ¿cómo era el salón de baile que homenajea Google?

El Savoy Ballroom es celebrado este miércoles 26 de mayo por Google con un nuevo doodle interactivo que rinde homenaje al salón de baile de la era del swing del barrio de Harlem, Nueva York, en Estados Unidos.

El juego desafía a los usuarios a presionar los botones de su teclado al compás de la canción Let’s call the whole thing off, de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, para que dos dibujos animados bailen al son de la música. También hay una opción para dos jugadores.

La partida se vuelve cada vez más difícil con cada nivel que se supera y enseña a las personas en el transcurso datos divertidos sobre la historia del Savoy Ballroom y su importancia para el mundo cultural .

Los internautas tienen la opción de elegir el género de los bailarines, ya que el ingeniero que desarrolló el juego quería que este reflejara la inclusión que el salón de baile proponía en su época.

¿Qué era el Savoy Ballroom?

El Savoy Ballroom fue un salón de baile que abrió en 1926 y prosperó durante toda la etapa del swing, hasta los 50. El doodle de Google honra el aniversario del día en que Frankie Manning y Norma Miller, dos de los miembros de Whitey’s Lindy Hoppers, revelaron una placa donde una vez estuvo la entrada del salón de baile, en 2002.

A principios del siglo XX, Harlem era el hogar de una comunidad predominantemente negra, que incluía a personas que emigraron de otras partes de los EE. UU. y el Caribe. El Savoy Ballroom tenía una política de no discriminación e hizo historia como uno de los primeros espacios públicos integrados racialmente en los Estados Unidos.

Savoy Ball Room: así lucía la fachada del mítico salón de baile. Foto: Difusión

La comunidad de Harlem tuvo un impacto en el vecindario y se convirtió en un lugar para la creatividad y la cultura norteamericana. Aunque cuando abrió sus puertas era propiedad de blancos, la comunidad negra lo convirtió en el centro cultural del barrio.

Cuando los invitados entraban en el Savoy Ballroom, subían por dos escaleras de mármol, para encontrar una pista de baile de caoba y arce de 10.000 pies cuadrados; tenía una manzana de largo . El salón albergó música en vivo con aclamados músicos de jazz como Chick Webb, Count Basie y Ella Fitzgerald.

Bailarines en el Savoy Ballroom. Foto: Difusión

Un lugar histórico en Nueva York

El Savoy Ballroom recibía a miles de personas cada noche, y en un año podía sumar más de 700.000 bailarines. Fue tan popular que el Savoy rechazó a 2.000 personas la noche de estreno.

El salón de baile fue un epicentro de innovación para la danza y la música swing en todo el mundo, y los invitados bailaban al ritmo de estilos en evolución como The Charleston, Big Apple y Mambo. El baile más popular fue el Lindy Hop, que nació en el salón de baile, lo que le valió al lugar el sobrenombre de El hogar de los pies felices .

El establecimiento cerró en 1958, pero su importancia ha transcendido el cambio de siglo, por lo que una placa conmemorativa en honor a su historia cuelga afuera de su tradicional dirección entre las calles 140 y 141 de la avenida Lennox, en la ciudad de Nueva York.