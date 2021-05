¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 26 de mayo por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy jueves 29 de abril? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero. Además consulta

Aries

Signo de Fuego

Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Aries hoy

Dialogarás con tu familia sobre inversiones que son importantes e impostergables, deberás de ordenar tu economía para solventar esta situación. En el amor, que no te dominen las pasiones.

Tauro

Su polaridad es femenina

Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Tauro hoy

Estarás sometido a cierta presión por parte de un superior que actúa de una manera demandante. Sé paciente y mantén la concentración, solo así lograrás resolver todo lo que se presente.

Géminis

Su regente planetario es Mercurio

En Astrología clásica, Mercurio es ligeramente frío y seco. Es un poco más pequeño que la Luna y de movimiento rápido, es por estas características que se lo relaciona con los niños y la juventud. Las mercuriales son personas que destacan por su agudeza e inteligencia. Son estudiosos, tienen facilidad para aprender y transmitir las cosas que saben. Aptos para la ciencia, las matemáticas y para labores administrativas. También son hábiles para formar ideas y conjeturas, pues actúan de forma racional.

Géminis hoy

Contarás con el apoyo adecuado para aterrizar ese proyecto que te genera tantas expectativas. Por otro lado, aprovecharás el tiempo libre para compartir con tus familiares.

Cáncer

Arcano del Tarot: el carro

En esta carta vemos el “Yo superior” conduciendo y gobernando sobre el vehículo de la personalidad. Tanto la mente, las emociones, la energía vital y el cuerpo físico son el transporte que conduce el espíritu para transitar por la ruta que lo llevará a cumplir su destino. Es a través de las experiencias positivas o negativas de la vida, representados por la esfinge negra y blanca, que iremos perfeccionando nuestro ser para purificarnos y así, retornar a la casa del Padre. Sobre los hombros, el auriga lleva dos lunas (relacionadas con el signo de Cáncer), una sonríe y la otra pareciera estar triste. Ambas representan la dualidad del mundo físico, la polaridad de todo lo existente y a nivel personal, la integración tanto de nuestros aspectos luminosos como de aquellos sombríos. El auriga lleva una armadura que lo protege de cualquier ataque externo, su carroza también resulta un elemento protector e incluso, ese dosel que se encuentra por encima de su cabeza. Al igual que el cangrejo, símbolo del signo, los Cáncer necesitan protegerse de todo ataque que afecte sus emociones. Esta carta representa el triunfo, el hecho de avanzar y los viajes, así como la capacidad para conducir cualquier circunstancia hacia el éxito.

Cáncer hoy

Pierdes paciencia frente a situaciones de poca importancia. Mantener esta actitud te llevaría a experimentar un estrés innecesario, relájate. En el amor, momentos de reconciliación.

Leo

Características del signo

Cuando una persona de este signo sabe manejar el orgullo, se convierte en un ser muy generoso que ayudará a todo el que requiera de su apoyo. Tiende a imponerse, lo que podría traerle problemas con personas que ejercen poder a su alrededor. Es muy bueno para mandar y llega a obtener cargos de autoridad.

Leo hoy

No te sientas dueño de la verdad, escucha lo que tus compañeros tienen por decir. Cerrarte en tus ideas podría traer un ambiente de tensiones que no conviene experimentar, tú puedes cambiarlo.

Virgo

Su cualidad es Mutable

El ir y venir de la energía mutable aumenta de sobremanera su indecisión e inquietud; necesitan hacer algo, pero muchas veces no saben qué ni cómo. Lo mutable mezcla el principio masculino con el femenino: por momentos parecen sumisos y tímidos (principio femenino), pero esto resulta ser una sutil estrategia con la que logran dominar a los demás (principio masculino). La mutabilidad provee de objetividad, lo que les permite ponerse en distintos ángulos y apreciar al detalle cualquier situación.

Virgo hoy

Te has sentido traicionado por una persona muy cercana, pero hoy llegará un apoyo importante e inesperado de alguien que jamás imaginaste. Todo empieza a resolverse, mantén la calma.

Libra

Signo de Aire

Una energía de extraversión, lo que les facilita la posibilidad de expresar lo que piensan. La libertad es una característica de los signos de Aire, no les gusta que les manden, es necesario convencerlos mostrándoles razones. El establecer vínculos es otra de sus características, les resulta muy fácil entrar en contacto con todo tipo de personas, tienen deseo de aprender y mostrar lo que saben.

Libra hoy

La presión que tienes por resolver ese tema económico te llevaría a ser imprudente y solicitar un crédito sin analizar bien las condiciones. No te apresures, hay otras soluciones a evaluar.

Escorpio

Profesiones

Cualquier actividad que demande discreción, que pueda hacerse en silencio o de forma oculta. Labores relacionadas con la investigación, la criminalística, la psiquiatría o la medicina, especialmente la cirugía. Son buenos detectives, policías, militares, psicólogos, ocultistas, tarotistas, financieros, agentes de seguros y dueños de pompas fúnebres.

Escorpio hoy

Manejas con cierto descuido una labor que demanda mucha concentración y las consecuencias no se harían esperar. Aún estás a tiempo de cambiar esta situación, depende de ti.

Sagitario

Sus defectos

Es exagerado y muy confiado, le cuesta evaluar los detalles (exilio de Mercurio). Pueden ser un poco erráticos, les interesa estar en todos los lugares, pero no quedarse en ninguno, esto puede traerles problemas para establecerse sentimentalmente. Son inquietos, algo dispersos y amantes de las aventuras, tienden a la infidelidad. Son impacientes, imprudentes, aficionados a la especulación o al juego, el riesgo les genera cierta adrenalina.

Sagitario hoy

Unirás tus conocimientos con tu criterio para resolver un asunto muy complejo. Hoy brillarás en tu gestión y el entorno se sorprenderá; llegan mejores oportunidades en adelante.

Capricornio

Arcano del Tarot: el diablo

Cuando la ignorancia y los miedos, contrarios a la verdad del espíritu, empiezan a invadir nuestra mente, es cuando el diablo y sus cadenas pueden apoderarse de nosotros. En el arcano XV del Tarot Rider Waite aparece un ser monstruoso, distorsionando la imagen arquetípica de los cuatro arcángeles elementales: Alas de murciélago contrarias a las de águila, representante de Acuario; cuerpo sólido y tosco, como el aspecto más desagradable de la energía de Tauro; patas de cabra degradando el cuerpo felino de Leo; y, por último, las garras de ave rapaz para simbolizar lo más corrupto de la energía de Escorpio. El personaje levanta la mano derecha haciendo el mudra o un gesto de “alto” y dibujada en la palma de su mano se encuentra el símbolo de Saturno, el planeta de los límites. Este personaje no existe y representa la mentira. Para vencerlo, es importante trascender la materia y sus placeres, pues en ellos se esconden las cadenas que nos harían presa de nuestras propias pasiones, de nuestro lado más sombrío. En adivinación, esta carta simboliza la mentira, las ambiciones, las adicciones, las fuerzas malignas, las obsesiones, las dependencias y los enemigos.

Capricornio hoy

La persona que parecía encantadora y amigable demuestra una actitud diferente, lo que despertaría tu desconfianza. Déjate guiar por tus corazonadas y mantén distancia.

Acuario

Su polaridad es masculina

Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Acuario hoy

Inviertes energía mental en cosas que ya no se pueden resolver. Cierra etapas y concentra tu atención en las propuestas que llegarán. Serán positivas y exitosas si decides vincularte.

Piscis

Profesiones

Empleos donde el apoyo al más sufrido sea importante. Tienen sentido de sacrificio y una gran capacidad de servicio. No pueden estar en lugares donde haya mucha competencia o rivalidad, ellos prefieren una labor donde puedan ser útiles, sin la necesidad de compararse con los demás. Son muy buenos enfermeros, técnicos en medicina, doctores, sacerdotes, guías espirituales, ocultistas, tarotistas, veterinarios, marinos, artistas, músicos, instrumentistas, escenógrafos, médiums, videntes y hosteleros.

Piscis hoy

No te conviene reservarte las molestias que te genera las cancelaciones de esa persona con la que pretendes desarrollar tus proyectos. Expresa tu incomodidad, sabrá entenderte y cambiará.