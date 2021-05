La luna llena de mayo, que será la más grande de este 2021, se unirá a un eclipse lunar este miércoles 26 de mayo. Este hecho, que será visible desde todas las partes del mundo, será un deleite para los aficionados a la astronomía que puedan disfrutar del espectáculo.

El suceso único en el año, cuya duración es de quince minutos, podrá ser visto desde todo el mundo. Aunque su claridad y visibilidad (total o parcial) dependerá de nuestra ubicación en la Tierra.

Una superluna ocurre cuando una luna llena coincide con el mayor acercamiento de la Luna a la Tierra. Ya que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es perfectamente circular, la distancia de esta varía a medida que gira alrededor del planeta.

El punto más cercano de la órbita, llamado perigeo, está aproximadamente a 28.000 millas más cerca de la Tierra que el punto más lejano de la órbita. Una luna llena que ocurre cerca del perigeo se llama superluna.

El nombre se debe a que la proximidad de la Luna hace que parezca un poco más grande y brillante de lo habitual. La diferencia entre una superluna y una luna normal suele ser difícil de notar a menos que estés mirando dos imágenes una al lado de la otra.

Un eclipse lunar es cuando la sombra de la Tierra cubre la totalidad o parte de la Luna. Esto solo puede suceder durante la luna llena.

Al igual que la Tierra, la mitad de la Luna está iluminada por el Sol en cualquier momento. Una luna llena ocurre cuando la Luna y el Sol están en lados opuestos de la Tierra. Esto le permite ver todo el lado iluminado, que parece un disco redondo en el cielo nocturno.

Si la Luna tuviera una órbita totalmente plana, cada luna llena sería un eclipse lunar. Pero la órbita de la Luna está inclinada unos cinco grados con respecto a la órbita de la Tierra. Entonces, la mayoría de las veces, la luna llena termina un poco por encima o por debajo de la sombra proyectada por la Tierra.

Pero dos veces en cada órbita lunar, la Luna está en el mismo plano horizontal que la Tierra y el Sol. Si esto corresponde a una luna llena, el Sol, la Tierra y la Luna formarán una línea recta y la Luna pasará por la sombra de la Tierra. Esto resulta en un eclipse lunar total.

La superluna que se podrá observar en la jornada del miércoles 26 de mayo es un fenómeno astronómico que se produce cuando se dan unas determinadas circunstancias. Así, una superluna sucede cuando una luna llena coincide con el máximo acercamiento de nuestro satélite a la Tierra. Esto causa que se vea con un tamaño mayor.

Por su parte, un eclipse lunar total se produce cuando la Tierra se sitúa entre la Luna y el Sol creando una sombra sobre nuestro satélite. Para que esto suceda, es necesario que los tres cuerpos celestes queden perfectamente alineados.

Una superluna y un eclipse lunar total coincidirán este miércoles 26 de mayo y enrojecerán durante quince minutos el satélite de la Tierra.

Un raro fenómeno que podrá verse en el oeste de EE. UU. y Canadá, todo México y partes de Centroamérica, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

Sin embargo, la coincidencia entre ambos fenómenos es un acontecimiento de características notables. El último eclipse lunar total o luna de sangre ocurrió en el 2019. No existe un cálculo preciso para la frecuencia en que ocurren, aunque se sabe que el próximo año también tendremos una luna de sangre.

En el caso de los eclipses lunares, se dan un promedio de dos a cuatro veces por año, pudiendo ser penumbrales, parciales o totales (siendo los últimos, menos frecuentes).

