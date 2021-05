¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 25 de mayo por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy martes 25 de mayo? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero. Además consulta

Aries

Arcano del Tarot: el emperador

En esta carta del Tarot vemos un gobernante sentado en un trono de piedra. Este trono tiene esculpido en sus cuatro ángulos cabezas de carnero, recordando su relación con Aries. Por debajo de su manta manta roja (color de Marte) se esconde una armadura de acero (metal relacionado al planeta). En su mano derecha porta el Ankh egipcio, símbolo de la vida y la inmortalidad. En la izquierda una esfera dorada, símbolo del poder. El Emperador simboliza el patriarcado, la autoridad y el control.

Aries hoy

Es posible que realices algún tipo de trámite que requiere de cuidado y mucha observación, cualquier error podría generarte retrasos. En el amor, no generes ninguna presión y espera.

Tauro

Su cualidad es fija

Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Tauro hoy

El haber unido fuerzas con las personas indicadas te permitirá concluir exitosamente esa labor tan sacrificada, recibirás las recompensas económicas y un reconocimiento por todo tu desempeño.

Géminis

Su cualidad es mutable

Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Géminis hoy

Está pendiente la respuesta a una persona que desea contar con tu colaboración en un proyecto que no te resulta del todo interesante. No dilates más esta situación y toma una decisión.

Cáncer

Su polaridad es femenina

Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Cáncer hoy

Las discrepancias entre tus compañeros no te ha permitido avanzar como lo habías planificado. Ha llegado el momento de limar asperezas y fortalecer alianzas si deseas ver resultados.

Leo

Signo de Fuego

Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Leo hoy

No pierdas el control de tus emociones y podrás resolver una situación laboral que aparenta ser complicada. En lo sentimental, estarías presionando más de la cuenta, reflexiona en tu actitud.

Virgo

Arcano de Tarot: el ermitaño

Sobre la cima de una montaña, aparece el Ermitaño, sosteniendo en su mano una lámpara con la que ilumina la fría noche. El agua, símbolo de las emociones, se ha congelado y ahora aparece como hielo por debajo de sus pies: en este arcano los sentimientos se enfrían para darle paso al análisis y al autoconocimiento. Los colores blanco y negro se unen en el gris de su vestimenta, pues la verdadera sabiduría está en integrar los aspectos sombríos e iluminados de la conciencia. Dentro de su lámpara aparece una estrella de seis puntas, en esta figura se unen dos triángulos, uno apuntando al cielo y el otro a la tierra. El Ermitaño ha meditado mucho tiempo y ha logrado encontrar a Dios (triángulo superior) dentro de él (triángulo inferior). Esta luz la muestra desde el pico de una montaña para poder iluminar a todo aquél que se encuentra ascendiendo la compleja ruta del autoconocimiento. En adivinación, esta carta simboliza soledad, prudencia, circunspección, tiempos largos y austeridad.

Virgo hoy

Coordina bien las cosas que deseas realizar en el día, es posible que alguien te cancele de manera sorpresiva alguna reunión pactada. Prevén cualquier imprevisto y todo estará bajo control.

Libra

Sus cualidades

Tienen tacto, son diplomáticos, no pueden hacer algo que dañe o perjudique a otro. Posee una gran sensibilidad social, es educado, cortés, actúa con amabilidad y suavidad. Es amistoso, extrovertido, tiene una tendencia pacifista y conciliadora. Además de buen juicio, sentido de la armonía y balance.

Libra hoy

Superas el desánimo que te había mantenido distraído e indiferente a tu labor, hoy recuperas motivación y deseos por seguir avanzando. Es posible que planifiques un viaje o una mudanza.

Escorpio

Sus defectos

Extremadamente desconfiados, no se creen nada que no puedan comprobar, siempre están pensando en las malas intenciones que se esconden a su alrededor. El rencor es su talón de Aquiles, les cuesta superar una mala experiencia emocional, es como agua estancada dentro de ellos. Se necesita de mucha evolución para trascender esa tendencia. La venganza sería una característica del Escorpión involucionado; en sus peores facetas, pueden sentir placer con el dolor del enemigo.

Escorpio hoy

Esa propuesta que te hicieron no se está concretando. No te quedes estancado esperando una respuesta y busca otras alternativas. Esfuérzate y llegará a tus manos una mejor oferta.

Sagitario

Características del signo

Les interesa la política, la justicia, la vida espiritual y académica; tienen muchas preguntas sobre el destino del hombre y buscan responderlas en religiones o en cualquier camino que los lleven a saciar esa sed de conocimiento. El problema está en la tendencia a exagerar (Júpiter) no saben establecer límites de ningún tipo, esto puede llevarlos a excederse y perjudicarse.

Sagitario hoy

Lucharás por hacer justicia frente a una situación donde experimentaste algún tipo de engaño o fraude. Gracias a tu insistencia lograrás darle un giro a la situación, todo saldrá a tu favor.

Capricornio

Profesiones

Es bueno para asumir cargos de responsabilidad, en los que pueda planificar al detalle y controlarlo todo. Se siente cómodo con alguna labor que demande responsabilidad, método, rutina e incluso, donde pueda sentirse exigido. Son buenos administradores, directores de empresas, empresarios e incluso, políticos. La minería y labores de agricultura le pueden resultar apasionantes, así como la arquitectura, la construcción o la ciencia.

Capricornio hoy

Realizarás el cobro de un dinero que te permitirá agilizar pagos y gestiones que se quedaron detenidas. Cierras el día en un agradable encuentro con alguien que te gusta, déjate llevar.

Acuario

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Algunas escuelas modernas le brindan la regencia de Urano, lo cual no tendría sentido, puesto que los planetas trans saturninos (Urano, Neptuno y Plutón) no reciben luz solar y, por lo tanto, no tienen incidencia en la conciencia.

Acuario hoy

Se presenta una propuesta laboral, pero el temor a equivocarte y volver a perder te estaría paralizando, vence los temores y ordena tus ideas, es el momento de crecer, no te detengas.

Piscis

Características del signo

Piscis es un signo muy sensible, en él se mezcla la pasividad de lo femenino, la emotividad del agua y la permeabilidad de lo mutable. Sumemos la regencia de Júpiter, un planeta que tiende a amplificar todo lo que toca, con este último ingrediente se nos suma la exageración con la que Piscis experimenta el amor o el dolor. Toda esta mezcla de energías amplificadoras y receptivas hacen de este signo uno muy empático con el mundo exterior. Piscis ama a la humanidad, la entiende y la comprende, también ama a los animales, la naturaleza, el cosmos y todo aquello que pueda contemplarse y permita fusión.

Piscis hoy

Tendrás que enfrentar a una persona que intentará afectar tu imagen profesional, no te dejarás vencer y sabrás responder de una manera ponderada. Seguirás resaltando por tu profesionalismo.