Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy martes 25 de mayo del 2021. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Real Madrid vs Barcelona, PSG vs Lyon, Boca Juniors vs Gimnasia, Universitario vs Melgar. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy martes 25 de mayo

Copa Libertadores

Hora Partidos TV 17.15 Santa Fe vs. Junior ESPN 17.15 River Plate vs. Fluminense ESPN 2 19.30 Racing Club vs. Rentistas ESPN 2 19.30 Sao Paulo vs. Sporting Cristal Fox Sports 2 19.30 Cerro Porteño vs. América de Cali ESPN 19.30 Atlético Mineiro vs. Deportivo La Guaira Fox Sports

Copa Sudamericana