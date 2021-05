Disney Plus es una de las plataformas por streaming más populares del momento gracias a la variedad de series y películas que ofrece en exclusiva. Sin embargo, puede que no estés conforme con el servicio o que ya no puedas seguir suscrito por algún otro motivo. En esos casos, probablemente estás preguntándote cómo cancelar tu suscripción.

Si bien dicho proceso puede sonar complicado, la verdad es que resulta bastante sencillo y podrás efectuarlo desde la web, iTunes o Google Play, dependiendo de cómo te suscribiste a Disney+. Aquí te explicamos los pasos para darte de baja en la plataforma.

Cancelar tu suscripción a Disney Plus

Existen tres formas de cancelar la suscripción a Disney Plus: desde su web, Google Play o iTunes.

Cómo cancelar Disney+

Estos son los pasos que debes seguir para cancelar Disney Plus desde su propia página web:

Inicia sesión en www.disneyplus.com

Haz clic en Perfil y luego ve a cuenta

Selecciona detalles de facturación

Pulsa en cancelar suscripción

Para confirmar, dale clic a completar cancelación.

En la zona de detalles de facturación podrás ubicar el botón cancelar suscripción. Foto: captura Disney Plus/Lifewire

Cómo cancelar en Google Play

Si te suscribiste a Disney Plus a través de Google Play, deberás cancelar tu suscripción a través de ese proveedor. Para ello, haz lo siguiente:

Abre la Google Play Store desde tu teléfono o tablet

Ve al menú y pulsa en suscripciones

Selecciona Disney Plus

Presiona cancelar suscripción.

Cómo cancelar en iTunes

En caso de que te hayas suscrito a Disney Plus desde iTunes, debes seguir estas instrucciones:

En tu iPhone, abre configuración/ajustes

Presiona tu nombre de usuario

Dale clic a suscripciones

Selecciona Disney Plus

Elige cancelar suscripción.

Darte de baja en Disney Plus

Si bien los pasos mencionados previamente te servirán para darte de baja en Disney Plus, todavía seguirás teniendo acceso al contenido de la plataforma de streaming hasta que termine el ciclo de la facturación actual.

Asimismo, tu cuenta de Disney seguirá activa para iniciar sesión en otros sitios web, aplicaciones y demás contenido de The Walt Disney Company. Eliminarla, sin embargo, “no cancelará tu suscripción a Disney+” , según recuerda el servicio.