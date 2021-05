¿Quién va ganando en las últimas encuestas de IPSOS, IEP y DATUM?

A dos semanas de llevarse a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, las diferentes encuestadoras que miden la intención de voto de los electores muestran un crecimiento en los porcentajes de preferencia de cada candidato.

No obstante, no se puede identificar a un favorito absoluto por parte de los ciudadanos peruanos, ya que hay aún un gran sector de la población que todavía no decide su voto de cara a los votaciones del próximo domingo 6 de junio.

Tres encuestadoras muestran las preferencias populares y coinciden en que, ya sea por un amplio margen, como indica IEP, o moderado, según IPSOS, Pedro Castillo mantiene su ventaja respecto a su contendora, Keiko Fujimori. A continuación te contamos todos los detalles de estos estudios.

Última encuesta IPSOS

Con miras a la segunda vuelta, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, continúa con la mayor intención de votos. En la reciente encuesta de IPSOS presentada el domingo 23 de mayo, el líder de izquierda registra un ligero crecimiento en las preferencias (+0,5%), con lo que llega a obtener un 52,6%.

Por su parte, la aspirante al sillón presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, marca 47,4% de aceptación, lo cual refleja un variación negativa de -1,5% respecto al estudio emitido el pasado viernes 14 de mayo.

Asimismo, según el simulacro de votación de América TV – Ipsos Perú (con cédula y ánfora secreta), el 45% de los peruanos votaría por el profesor cajamarquino, 41% lo haría por la fujimorista y otro 14% decidiría emitir un voto blanco/viciado.

Última encuesta IEP

La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República reveló que el candidato de Perú Libre supera a su contendora por más de 10 puntos. De acuerdo al estudio, Castillo Terrones registra un 44,8%, mientras que Fujimori Higuchi, 34,4%.

Estos resultados muestran un crecimiento de 8,3 puntos en las preferencias electorales para el profesor cajamarquino, y de 4,8 puntos a favor de la heredera del fujimorismo, en comparación con el anterior sondeo cuya información se recogió del 13 al 15 de mayo.

La investigación identifica, además, una disminución de casi la mitad del porcentaje de la ciudadanía que votaría en blanco/viciado, que pasó de un 23,6% a 12,8% en una semana. Asimismo, el porcentaje de quienes se muestran indecisos o no precisan una opción se redujo de 7,8% a 5,1%.

El estudio usó una muestra de 1.208 entrevistados distribuidos en 24 departamentos, 144 provincias y 404 distritos, lo que permite un nivel de representatividad provincial de 94,5%.

Última encuesta Datum

Según la encuestadora Datum, Pedro Castillo obtuvo el 45,5% de los votos en el simulacro, mientras que Keiko Fujimori llegó al 40,1%. Esto marca una subida del aspirante cajamarquino, que en el estudio pasado, realizado del 12 al 13 mayo, alcanzó el 44,4% de los votos.

Por su parte, la representante de Fuerza Popular presenta un ligero retroceso con respecto a la encuesta anterior, en la que obtuvo el 40,8% de los votos emitidos. Este último simulacro también reveló que 9,1% de los electores optaría por el voto blanco, en tanto que 5,3% se decantaría por el viciado.

El candidato de Perú Libre sustenta la ventaja con su crecimiento en el norte del país, donde pasó de 39% a 42,5% esta semana. El centro del país se consolida como una región fuerte de la propuesta de izquierda. En estas regiones, Castillo subió de 63% a 70%.

El mayor bastión de votos fujimoristas está en Lima, donde mantiene considerable ventaja: 55% frente al 26% del postulante de Cajamarca. También se observa un leve crecimiento en el sur, donde pasó del 22% al 24,8% en este último estudio.

Segundo debate presidencial 2021

El próximo debate presidencial 2021 entre los aspirantes al sillón presidencial Castillo Terrones y Fujimori Higuchi será el domingo 30 de mayo. El evento se llevará a cabo en el Aula Magna Simón Bolívar de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), ubicada en la región de Arequipa. El horario aún no ha sido confirmado.

Pedro Castillo y Keiko Fujimori debatirán el próximo domingo 30 de mayo en el interior del país. Foto: La República

¿Cuándo es la segunda vuelta electoral 2021?

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 se llevará el próximo 6 de junio. En esta jornada electoral, donde se enfrentarán Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, se conocerá quién dirigirá el Perú en el periodo 2021 - 2026.

