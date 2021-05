Lima amaneció con rayos y relámpagos este 24 de mayo. Este fenómeno meteorológico, que no es común en la capital peruana, causó pánico en las personas, pero también en los animales como, por ejemplo, los perros.

El acontecimiento podría repetirse en las próximas horas, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Nelson Quispe, vocero de la entidad, sostuvo en América Noticias que la tormenta eléctrica que originó los relámpagos se ha desplazado hacia el suroeste, pero que cabe la posibilidad de que vuelva a ocurrir. “Entre las próximas 24 o 36 horas existe la probabilidad de que (el fenómeno) podría repetirse. Pero no hay que alarmarnos”.

Frente a este panorama impredecible, muchas personas se preguntan, ¿Cómo ayudar a las mascotas en esta situación? Aquí te compartimos algunas recomendaciones que puedes tomar en cuenta para ayudar a tu ‘amigo’ a mitigar su pavor.

¿Por qué los perros tienen miedo a los truenos?

Cada perro reacciona de distinta forma a las cosas que les asustan, pero de manera genérica la mayoría de los canes experimentan un gran temor cuando oyen truenos.

Aunque no se conoce una causa exacta de esta afección, los expertos barajan las hipótesis como el haber sufrido previamente una experiencia traumática o negativa relacionada con un temporal o similar y, sobre todo, la falta de habituación ante este tipo de fenómenos.

Concordando con dicha conjetura, la médico veterinaria, Ana Martínez, miembro de International Society of Feline Medicine (ISFM), conversó en este diario y añade que los perros “pueden tener el mismo miedo, a los rayos, que a los fuegos artificiales” .

La manifestación de este espanto puede alcanzar distintos grados, en algunas solo muestran ansiedad moderada, pero en los casos más extremos llegan a temblar y jadear. Incluso, hasta quieren escaparse, saltar por una ventana o golpearse, ya que durante una tormenta estas generalmente suelen estar cerradas.

¿Qué hacer si mi perro le tiene miedo a los truenos?

Aunque tu ‘mejor amigo’ experimente los niveles más elevados de ansiedad, bajo ningún concepto puedes reprocharle este comportamiento durante una tormenta, ya que provocarás agravar la situación. Recuerda que está viviendo una experiencia aterradora.

“Sugerimos mantenerlos en lugares abrigados como el interior de la casa. De ser posible, usar croquetas en alfombras o comederos interactivos para distraer su mente”, aconseja Martínez.

Si debes o no permanecer al lado de tu perro, la experta dice: “Va a depender de cada uno de sus mascotas. Los que tienen agresividad con miedo se sugiere usar el Adaptil (producto químico) o los juego de comida. Los más tranquilos y que lloran por miedo, pero no gruñen o no tienen tendencia a atacar, pueden estar junto a sus dueños abrazándolos o cubriéndolos con mantas. Lo que funciona siempre va a ser distraer su mente ”.

Durante el tiempo que dure la tormenta muéstrate tranquilo y relajado, aunque ellos estén extremadamente inquietos y nerviosos. Debes dar el ejemplo y hacerle entender que no ocurre nada.

¿Qué ejercicios de distracción puedo hacer con mi perro cuando hay truenos?

Para ello, recomiendan el ejercicio de la manta, una terapia que ayudará a asociar las tormentas con algo bueno y que permitirá guiar al can hacia un lugar más seguro.

Usar mantas para protegerlos es una opción que recomiendan los especialistas. Foto: difusión

Asimismo, Martínez sugiere lo siguiente: “Pueden esconder trips, existen algunos que contiene cannabis medicinal o puede ser de cualquier otro olor. Esto hará que el perro empiece a olfatear buscándolos y así distrae su mente”.

Los sonidos musicales son otro elemento a tener en cuenta, la experta recomienda las melodías clásicas para tratar de calmar el temor que sienten los engreídos de la casa.

¿Es recomendable utilizar medicación?

Cuando son casos muy graves en el que el can experimenta pánico, vómitos, diarrea e incluso muestra conductas que podrían ponerle en peligro, sí es recomendable el uso de medicación, pero antes se debe consultar con el veterinario, quien asignará la dosis adecuada.

Asimismo, existen productos industriales como el Adaptil. “Es una feromona sintética, el olor es el mismo que el de la madre cuando da de lactar, eso se echa sobre la manta o los juguetes y dejarlo por unos 5 o 10 minutos, luego ya se puede usar. Es un tranquilizante”, indicó Martínez.

Adaptil sirve para calmar el miedo en las mascotas. Foto: difusión

