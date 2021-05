Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy domingo 23 de mayo. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Universitario vs. Carlos Mannucci, Brest vs. PSG, Atalanta vs. Milan, Leicester City vs. Tottenham Hotspur. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy domingo 23 de mayo

Premier League

Hora Partidos TV 10.00 Aston Villa vs. Chelsea ESPN Play 10.00 Fulham vs. Newcastle United ESPN Play 10.00 Manchester City vs. Everton ESPN 2 10.00 Liverpool vs. Crystal Palace ESPN Play 10.00 Sheffield United vs. Burnley ESPN Play 10.00 West Ham United vs. Southampton Sky Sports 10.00 Arsenal vs. Brighton & Hove Albion ESPN Play 10.00 Leicester City vs. Tottenham Hotspur ESPN 3 10.00 Leeds United vs. West Bromwich Albion Sky Sports 10.00 Wolverhampton Wanderers vs. Manchester United ESPN

Liga Española

Hora Partidos TV 11.30 Granada vs. Getafe ESPN Play 14.00 Sevilla vs. Deportivo Alavés ESPN Play

Serie A

Hora Partidos TV 8.00 Inter vs. Udinese ESPN 13.45 Spezia vs. Roma ESPN Play 13.45 Atalanta vs. Milan ESPN Play 13.45 Sassuolo vs. Lazio ESPN Play 13.45 Bologna vs. Juventus ESPN 2 13.45 Torino vs. Benevento ESPN Play 13.45 Napoli vs. Hellas Verona ESPN Play

Ligue 1

Hora Partidos TV 14.00 Brest vs. PSG DirecTV Sports 14.00 Lens vs. Monaco DirecTV Sports 14.00 Rennes vs. Nîmes Ring.bg 14.00 Reims vs. Bordeaux Ring.bg 14.00 Angers SCO vs. Lille ESPN Play 14.00 Nantes vs. Montpellier ESPN Play 14.00 Strasbourg vs. Lorient DirecTV Sports 14.00 Saint-Étienne vs. Dijon Foot+ 14.00 Olympique Lyonnais vs. Nice ESPN Play 14.00 Metz vs. Olympique Marseille Ring.bg

Liga 1 Betsson

Hora Partidos TV 11.00 Sport Huancayo vs. Sport Boys GolPerú 15.30 Melgar vs. Cienciano GolPerú 15.30 Academia Cantolao vs. Ayacucho GolPerú 15.30 Universitario vs. Carlos Mannucci GolTV 15.30 Universidad San Martín vs. Deportivo Municipal GolPerú

Primera División de Chile

Hora Partidos TV 11.30 Melipilla vs. Antofagasta Estadio TNT Sports 14.00 Huachipato vs. Colo-Colo Estadio TNT Sports 19.30 Universidad de Chile vs. Everton Estadio TNT Sports

Primera A de Ecuador

Hora Partidos TV 14.00 Aucas vs. Deportivo Cuenca GolTV Play 16.30 Delfín vs. LDU Quito GolTV Play 19.00 Barcelona SC vs. Olmedo GolTV

Primera División de Paraguay

Hora Partidos TV 7.30 Cerro Porteño vs. 12 de Octubre Tigo Sports 16.45 Olimpia vs. Sportivo Luqueño Tigo Sports 19.00 Nacional Asunción vs. River Plate Tigo Sports

Primera División de Uruguay

Hora Partidos TV 10.00 Plaza Colonia vs. Torque GolTV Play 13.00 Progreso vs. Nacional GolTV 15.15 Montevideo Wanderers vs. Deportivo Maldonado GolTV Play

Primera División de Venezuela