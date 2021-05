Revisa toda la programación de fútbol en vivo hoy sábado 22 de mayo. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Liga 1 Betsson, LaLiga, Bundesliga y otras competiciones

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos la definición del campeonato español con los partidos Valladolid vs. Atlético de Madrid y Real Madrid vs. Villarreal. En el ambito local Universidad César Vallejo vs. Sporting Cristal, entre otros. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy sábado 22 de mayo

LaLiga

Hora Partido TV 11:00 Eibar vs. FC Barcelona ESPN 2 11:00 Real Madrid vs. Villarreal ESPN 11:00 Real Valladolid vs. Atlético de Madrid DIRECTV Sports (610-619)

Serie A

Hora Partido TV 13:45 Cagliari vs. Genoa ESPN Play 13:45 Crotone vs. Fiorentina ESPN Play 13:45 Sampdoria vs. Parma ESPN Play

Liga 1 Betsson

Hora Partido TV 13:15 UTC de Cajamarca vs. Alianza Atlético de Sullana Gol Perú 15:30 Universidad César Vallejo vs. Sporting Cristal Gol Perú

Bundesliga