¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 21 de mayo por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy viernes 21 de mayo? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero. Además consulta.

Aries

Su regente planetario es Marte

En astrología clásica, Marte es seco y caliente, aspectos contrarios a la vida. Por lo tanto, está relacionado con la guerra, el pleito, el combate y la competencia. Según la teoría hipocrática de los cuatro humores, Marte tiene relación con el temperamento colérico y la bilis amarilla. Bien dispuesto, de personas valientes, vigorosas, rápidas para competir, iniciar o pelear. Mal dispuesto, tiende a los accidentes, las operaciones quirúrgicas; da una personalidad arrogante, una inclinación a buscar el pleito; les encanta el debate por su gusto por la polémica y la confrontación.

Aries hoy

Imponerte sobre una persona que sabes es rebelde no conducirá a nada. Necesitas de tacto y mucho tino para poder llegar a los acuerdos que necesitas si deseas avanzar en tus proyectos.

Tauro

Su polaridad es femenina

Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Tauro hoy

Esa persona que te generó tanta inestabilidad emocional te buscará para disculparse y pedirte una nueva oportunidad. No te apresurarás, tomarás distancia y evaluarás bien la situación.

Géminis

Características del signo

Mercurio tiene varias etapas de retrogradación al año. Este fenómeno visual, donde el planeta aparenta retrogradar en la eclíptica (camino del Sol) para luego avanzar, lo podemos extrapolar a la personalidad de un géminis promedio: caminan con una idea para luego detenerse y retroceder por inseguridad; se cuestionan, reformulan lo pensado y vuelven a retomar el camino cuando hayan recuperado certeza, hasta una nueva parada.

Géminis hoy

Luego de tantos obstáculos, lograrás darle inicio a ese proyecto que por tanto tiempo habías luchado. Tendrás el apoyo de una persona influyente para que todo siga avanzando positivamente.

Cáncer

Sus cualidades

Son sensibles, muy emotivos y extremadamente bondadosos. Su imaginación es muy desarrollada, tienden a idealizar o romantizar las situaciones que vive. Están dotados de un fuerte sentido de protección, cuando un ser querido está en peligro no dudan en defenderlo, a costa de todo. Su memoria es fotográfica, no olvidan ningún detalle, incluso pueden recordar imágenes muy claras de la más tierna infancia.

Cáncer hoy

Cortas con actividades que no eran beneficiosas para vincularte en un nuevo proyecto, el cambio será favorable. Es posible que realices un desplazamiento o viaje sorpresivo, día muy dinámico.

Leo

Arcano del Tarot: la fuerza

En el despliegue del Tarot, la mente subconsciente aparece en distintos momentos. Ella es la guardiana del Templo de Salomón en el arcano de la Suma Sacerdotisa, luego se convierte en Eva, en la carta de Los Amantes; ahora aparece representada por una mujer vestida de blanco acariciando las fauces de un León en La Fuerza. En esta imagen, el león rojizo es la representación de las fuerzas del cosmos. Un cinturón de rosas, las mismas que aparecen en la carta de El Mago, rodea su cintura y simboliza que el subconsciente (La mujer) y la conciencia (el Mago) se unen a través de los deseos (Las rosas). Esta carta es otro recordatorio que la mente (El Mago) influye en el subconsciente (La mujer de blanco) y este último, transforma el contenido de la conciencia (pensamientos) en ondas de energía que son recibidas por las fuerzas del cosmos (el león), este último se encarga de darles forma y manifestación en el mundo real. En adivinación La Fuerza no habla de pasión, vitalidad, fortaleza, una gran energía, poder de mando, así como autoridad y dominio sobre circunstancias y personas.

Leo hoy

Algunos familiares que confían en ti te buscarán para que resuelvas un imprevisto que, posiblemente, vincule dinero. No lo dudarás y brindarás tu apoyo; solo evita abusos, establece límites.

Virgo

Su cualidad es Mutable

El ir y venir de la energía mutable aumenta de sobremanera su indecisión e inquietud; necesitan hacer algo, pero muchas veces no saben qué ni cómo. Lo mutable mezcla el principio masculino con el femenino: por momentos parecen sumisos y tímidos (principio femenino), pero esto resulta ser una sutil estrategia con la que logran dominar a los demás (principio masculino). La mutabilidad provee de objetividad, lo que les permite ponerse en distintos ángulos y apreciar al detalle cualquier situación.

Virgo hoy

El tiempo te ha permitido superar esa pérdida laboral o económica. Has analizado las nuevas opciones y te decidirás por un proyecto nuevo que será viable y de fácil concreción, sé persistente.

Libra

Profesiones

Toda aquella actividad que requiera de tacto, buenas maneras, elegancia y sentido de la belleza: cosmética, peluquería, anfitriones, recepcionistas, maestro de ceremonias, etc. Actividades relacionadas al arte o la cultura. Tienden a la labor diplomática, pueden ser abogados, asesores, conciliadores, relacionistas públicos, artistas, decoradores de interiores, diseñadores, modistos y especialistas en repostería (Venus).

Libra hoy

Estarías por cerrar algún acuerdo económico con una persona poco confiable, busca toda la seguridad posible. Un nuevo inicio a nivel sentimental, controla tus pasiones y encontrarás estabilidad.

Escorpio

Signo de Agua

Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Escorpio hoy

No desconfíes tanto de esa persona que pretende darte la mano, su asesoría será clave para que puedas resolver ese problema laboral. Terminas el día descansando y recuperando fuerzas.

Sagitario

Su polaridad es masculina

Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Sagitario hoy

Cierras un acuerdo muy favorable con una persona importante, esto traerá grandes beneficios económicos. En el amor, alguien que te importa se alejaría por tu aparente indiferencia.

Capricornio

Signo de Tierra

Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Capricornio hoy

No evadas tus responsabilidades, podrías tener problemas si descuidas la agenda que debes atender. En lo personal, limas asperezas con tus familiares, volverá el buen clima a tu alrededor.

Acuario

Arcano del Tarot: la estrella

Bajo un cielo despejado donde brillan los siete planetas clásicos rodeando a una gran estrella de ocho puntas, representando al divino, se encuentra la sacerdotisa de la naturaleza, completamente desnuda y derramando el contenido de dos vasijas. Ella es invisible a la mirada del profano y para camuflarse utiliza los paisajes más hermosos de la naturaleza: corre invisible por la corriente de los ríos, conversa con el universo elevando mensajes a través del cantar de las aves, huye de nosotros cuando el venado huye del cazador; solo se deja ver por el iniciado o cuando ingresamos en un profundo estado de meditación. Es con los sentidos internos que logramos contemplarla. En la mano derecha sostiene una vasija y derrama sus aguas sobre un pozo, esas son las aguas del inconsciente individual vertidos en el inconsciente colectivo. En la mano izquierda sostiene otra vasija, las aguas que caen de ella se dividen en cinco chorros, representa la conciencia individual, los sentidos físicos y la experiencia de estos en la materia (caen sobre la tierra). Un ibis (ave egipcia) aparece en el fondo, posada sobre un árbol, representa a la mente humana, lo volátil del pensamiento y la necesidad de aquietarse para que pueda percibir un mundo más sutil desde la autocontemplación. En adivinación esta carta representa la esperanza, favores que vienen del cielo, la buena suerte, la buena fortuna y el apoyo de las amistades.

Acuario hoy

Luego de asesorarte te animarás a iniciar ese proyecto que tienes en mente, todo estará a tu favor para lograr el éxito. En lo sentimental, decides alejarte de esa persona para evaluar tus sentimientos.

Piscis

Sus defectos

Puede ser muy impresionable, le cuesta analizar objetivamente los hechos, dejándose llevar por el sentir del momento. La inconstancia puede ser otro defecto, así como la lentitud y la inseguridad. Necesitan estímulos para avanzar. Es pesimista, a veces fatalista, melancólico y bastante confuso. Entender su lógica es muy difícil, puesto que ni ellos mismos entienden qué motivaciones internas guían sus impulsos.

Piscis hoy

Cuidado a quien le pides consejos, una persona negativa te dirá cosas que puedan confundirte y retraerte. Identifícalo y aléjate. En el amor, los celos y la imaginación afectarían tu relación.