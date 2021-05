Revisa todo la programación de fútbol en vivo hoy viernes 21 de mayo. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos. La Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Alianza Lima vs Alianza Universidad, Cusco vs Deportivo Binacional, Guaireña vs Guaraní, Levante vs Cádiz. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy viernes 21 de mayo

Primera División de Perú

Hora Partido TV 13:15 Cusco vs. Deportivo Binacional GOL Perú 15:30 Alianza Lima vs. Alianza Universidad GOL Perú

La Liga

Hora Partido TV 14:00 Levante vs. Cádiz DirecTV Sports 610

DirecTV Sports 1610

Serie A de Ecuador

Hora Partido TV 21:00 Nueve de Octubre vs. Manta GOL TV

Primera División de Paraguay

Hora Partido TV 18:00 Guaireña vs. Guaraní Tigo Sports

Primera División de Venezuela

Hora Partido TV 16:00 Trujillanos vs. Zulia GOL TV Play 18:15 Carabobo vs. Puerto Cabello GOL TV Play

Primera B Nacional de Argentina