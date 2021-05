¿Qué significa ser género no binario, como se identifica Demi Lovato?

Una de las últimas celebridades que ha hablado abiertamente sobre su identidad sexual es la cantante Demi Lovato, quien informó el 19 de mayo que se identifica como una persona de género no binario.

Así, Lovato se suma a más personas que se atreven a explorar más allá de lo binario (hombre y mujer) y se declaran como no binarios o ‘genderqueers’. Aquí te explicamos sobre esta identidad y/o expresión de género.

¿Qué significa ser del género no binario?

Las personas de género no binario —conocido también como ‘genderqueer’ o agéneros— son aquellas que no se identifican con los géneros tradicionales masculinos y femeninos, según el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero de Estados Unidos.

La organización explica que usualmente nacen con cuerpos que “cumplen” con lo que socialmente se conoce como hombre y mujer. Sin embargo, su identidad de género innata es algo diferente a ser masculino o femenino.

Personas famosas de género no binario

Demi Lovato

Demi Lovato reveló que se identifica como una persona de género no binario en su nuevo podcast 4D with Demi Lovato. “Durante el último año y medio, he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión y, a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binaria” , acotó. “Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy, y todavía estoy descubriendo”, añadió la intérprete de “Heart attack”.

Sam Smith

El cantante y compositor británico es quizá el mayor exponente europeo de esta identidad de género. Por ese motivo, desde que lo anunció en el 2019, indicó en sus redes sociales que prefería ser llamado con los pronombres they/them.

Sam Smith

LP

Laura Pergolizzi, conocida como LP, es una cantante y compositora estadounidense, cuyo estilo andrógino ha ido atrayendo a más gente. La artista de 39 años ha dicho abiertamente que es parte de la comunidad LGTBI y que se considera una persona no binaria, aunque no le incomoda si se refieren a la artista con el pronombre “ella”.

LP. Foto: difusión

Jonathan Van Ness

Jonathan es uno de los famosos que nunca ha tenido reparos para mostrarse dentro y fuera de la pantalla como una persona con género fluido. Luego de dar a conocer su identidad de género en junio de 2019, ha mostrado su estilo fluido entre lo masculino y lo femenino en el programa Queer eye.