Revisa todo la programación de fútbol en vivo hoy jueves 14 de mayo. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos la Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Real Madrid vs Barcelona, PSG vs Lyon, Boca Juniors vs Gimnasia, Universitario vs Melgar . Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy jueves 29 de abril

Copa Sudamericana

Hora Partido TV 17:15 Ceará vs. Bolívar DirecTV Sports 17:15 12 de Octubre vs. San Lorenzo ESPN 3 17:15 Newell’s Old Boys vs. Palestino Fox Sports 2 19:30 Aragua vs. Grêmio Fox Sports 2 19:30 Guabirá vs. Torque DirecTV Sports 19:30 Lanús vs. La Equidad DirecTV Sports 19:30 Corinthians vs. Sport Huancayo DirecTV Sports

Copa Libertadores

Hora Partido TV 17:00 Argentinos Juniors vs. Atlético Nacional ESPN 19:00 Olimpia vs. Internacional Fox Sports 19:00 Boca Juniors vs. Barcelona ESPN

Liga de México

Hora Partido TV 21:00 Santos Laguna vs. Puebla Claro Sports

Liga de Bélgica

Hora Partido TV 11:30 Genk vs. Antwerp ESPN Play Sur 14:00 Anderlecht vs. Club Brugge ESPN Extra

Paulista-Brasil

Hora Partido TV 20:00 Palmeiras vs São Paulo Globo Internacional

Liga de Holanda