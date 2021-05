¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 19 de mayo por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy miércoles 19 de mayo? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Profesiones

Todas aquellas que le permita ejercer voz de mando y donde pueda tomar iniciativas. Es muy común que busquen la independencia, ya que tienen problemas para obedecer. Tienen preferencia por cargos directivos, ejecutivos, capataces y donde pueda libremente competir. Son buenos para labores relacionadas al deporte. Detestan las actividades rutinarias, el trabajo en equipo y las labores pacientes. Inclinan a la militancia, a los deportes, pueden tener atracción por la medicina y especialmente, por la cirugía.

Aries hoy

Hay algunas condiciones que estás ignorando en esa labor importante que te han encomendado. No descuides ningún detalle, las consecuencias serían inmediatas y depende de ti evitarlo.

Tauro

Su regente planetario es Venus

En Astrología clásica, Venus es ligeramente fría y húmeda. Cualidades favorables para el crecimiento y la vida, es por esto que los antiguos veían en ella una influencia benéfica. Rige sobre la adolescencia y hasta los veintiún años, período de la vida donde la lozanía y la belleza logran su máxima expresión. Los regidos por Venus están dotados de un buen carácter y de un gran magnetismo. Son personas pacíficas, alegres, sociales, tiernas, piadosas y misericordiosas. Inclinan a todo tipo de expresión artística, como el baile y la danza; son elegantes, llenos de gracia en sus gestos, además de sensuales e inclinados a los placeres.

Tauro hoy

Recibirás noticias respecto a un proyecto laboral que será favorable, llegan mejores tiempos. En el amor, se comunicará contigo alguien que llama tu atención, todo fluirá positivamente.

Géminis

Signo de Aire

Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Géminis hoy

Sientes que alguien comprometido con tus proyectos no está siendo sincero y te oculta información importante. Conviene indagar y fijarte en detalles, solo así podrás confirmar tus sospechas.

Cáncer

Su polaridad es femenina

Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Cáncer hoy

Ese proyecto que tanto te entusiasma podría cancelarse por algunos imprevistos. Sé paciente, luego todo tomará el curso debido y lograrás concretar lo que te propones. No dejes de insistir.

Leo

Características del signo

Este es el nivel del zodiaco donde aparecen los reyes y las reinas. Un leo tiene mucha dignidad, necesita ser respetado, admirado y amado. Está regido por el Sol y no puede tener una posición secundaria en ninguna actividad en la que participe. Busca destacar, ser visible, hacer algo que pueda atraer los aplausos del público. Como cualquier signo Fijo, al igual que Tauro, busca acaparar, pero aquí, lo que deseará retener será aquello que favorezca al renombre: No se soltará de los títulos, de las medallas, de algún premio en competición, de alguna mención en radio o tv, etc. Este es el grave problema que tiene todo Leo: la necesidad por ser importante, lo que muchas veces podría jugarle en contra si no desarrolla la humildad.

Leo hoy

Estarás inspirado, pensarás en nuevos proyectos y no dudarás en iniciarlos, solo ve lentamente, no conviene apresurarte. En el amor, esa persona que parecía indiferente se acercará.

Virgo

Sus cualidades

Es trabajador, le interesa producir y ver resultados. A la vez, es metódico, necesita hacer todo de forma ordenada y sistemática. Es humilde, no le gusta llamar la atención. También tiene vocación de servicio, siempre trata de ser útil. Es ingenioso, encuentra solución a las cosas que otros pueden confundir, su mente es muy rápida. Es analítico, estudioso, observador, detallista y meticuloso.

Virgo hoy

Tendrás que recurrir a un compañero que no se muestra muy tolerante para resolver un tema laboral de cierta complejidad. A pesar de su carácter, su apoyo será clave para encontrar soluciones.

Libra

Arcano del Tarot: La Justicia

El personaje que representa a la Justicia se encuentra entre dos columnas grises, ellas representan el bien y el mal fusionados. En el mismo instante que una persona pierde un puesto de trabajo, otra asume ese mismo cargo como una nueva oportunidad. En este ejemplo, una misma situación genera dos tipos de experiencia completamente opuestas: la tristeza del despedido (consecuencia de una mala gestión) y la alegría del contratado (como resultado de sus estudios y empeño). El bien esconde al mal y el mal esconde al bien; la oscuridad esconde a la luz y viceversa, este es el simbolismo profundo del color gris de las columnas. La mujer de la Justicia tiene el trabajo de medir la proporción de bien y mal de todos nuestros actos, para ello usará los platillos de su balanza, con ella pesará nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. El platillo de la derecha medirá el grado de benevolencia y el de la izquierda el de severidad con la que hemos tratado a los demás. Cada acción es pesada gramo a gramo, absolutamente nada queda fuera de la contabilidad cósmica. Esta carta nos recuerda que todo lo que hemos vivido ha sido escogido como pruebas o recompensas por acciones en otras vidas. Ella también sugiere que nuestras acciones presentes son semillas que darán sus frutos con el correr del tiempo. Todo lo que vivimos nos lo merecemos, así parezca injusto, toda prueba tiene un motivo que traspasa nuestro entendimiento. Aceptar los designios del Divino y hacer el bien a cada instante será la clave para una vida más feliz. En adivinación, esta carta representa las leyes del karma, la justicia, los procesos legales, las alianzas de todo tipo, las firmas y los contratos.

Libra hoy

Necesitas de frialdad y cálculo para enfrentar esa situación que está aconteciendo a tu alrededor. Si evitas que tus emociones interfieran, terminarás resolviendo todo con mucha inteligencia.

Escorpio

Sus cualidades

Es intuitivo y tiene mucha astucia, no se deja llevar por lo aparente, detecta rápidamente la mentira y llega al fondo de las cosas. Son regidos por Marte, esto los hace combativos, saben pelear y lo hacen de manera estratégica; para cualquier cosa se toman tu tiempo, nada que elabore un Escorpio será hecho de manera improvisada. Es tenaz, perseverante, no se cansa hasta conseguir sus objetivos. Soportan el dolor, aguantan con mucha entereza las pruebas más duras de la vida; para cuando una crisis aparece, lo mejor es tener a un Escorpio al lado.

Escorpio hoy

Tienes que desarrollar la tolerancia, especialmente cuando realizas labores en equipo. La falta de paciencia podría complicar tu relación con el entorno que te rodea. Aprende a controlarte.

Sagitario

Profesiones

Todas aquellas donde se sientan libres, independientes o con libertad de acción. Les encanta los estudios, pueden inclinar a las ciencias, a la enseñanza, también hacia las leyes (Júpiter), pueden ser muy buenos abogados o jueces. Todo lo relacionado al extranjero llama su atención: intérpretes, traductores, agente turístico, piloto, importadores, aduanas, etc.

Sagitario hoy

Llega un nuevo reto a nivel laboral, exigirá toda tu atención y es posible que debas desplazarte a distintos lugares. En el amor, aléjate de cualquier experiencia tormentosa, estás a tiempo.

Capricornio

Signo de Tierra

Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Capricornio hoy

Tendrás algunos desacuerdos con un compañero laboral, no te conviene tener una postura inflexible por pensar que tienes la verdad en tus manos. Esta actitud solo traería complicaciones.

Acuario

Sus defectos

Tiene ideas muy fijas, lo que puede volverlo algo obstinado. En el peor de los casos, cree que sus ideas son más inteligentes que las de otros. Es rebelde, le gusta romper el molde, es extravagante, imprevisible y poco emocional. Puede pasar de un estado a otro sin previo aviso, también tiende a alejarse o acercarse sin que nadie pueda percatarse. Tiene algo de loco y diferente.

Acuario hoy

Una familiar podría hacerte una propuesta de negocio que implique una inversión económica. No es el tiempo para realizar gastos que puedan arriesgar tu estabilidad, será mejor posponer.

Piscis

Su polaridad es femenina

Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Piscis hoy

Te encomendarán una labor que te sacará de tu comodidad, no obstante, tu habilidad e ingenio te hará resaltar y logran excelentes resultados. En lo personal, necesitas un espacio para reflexionar.