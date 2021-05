¿Qué partidos de fútbol hay hoy lunes 17 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú) España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Sport Boys vs. Alianza Lima, Hellas Verona vs. Bologna, Newell’s Old Boys vs. Sarmiento, Nacional Asunción vs. Olimpia. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy lunes 17 de mayo

Liga 1 Betsson

Hora Partidos TV 11.00 Alianza Universidad vs. UTC Cajamarca GolPerú 13.15 Sport Boys vs. Alianza Lima GolPerú 15.30 Alianza Atlético vs. Academia Cantolao GolPerú

Serie A

Hora Partidos TV 13.45 Hellas Verona vs. Bologna ESPN Play

Copa Argentina

Hora Partidos TV 15.10 Newell’s Old Boys vs. Sarmiento TyC Sports

Primera división de Ecuador

Hora Partidos TV 19.00 Técnico Universitario vs. Orense GolTV

Primera división de Paraguay