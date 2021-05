¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 16 de mayo por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy domingo 16 de mayo? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Arcano del Tarot: el emperador

En esta carta del Tarot vemos un gobernante sentado en un trono de piedra. Este trono tiene esculpido en sus cuatro ángulos cabezas de carnero, recordando su relación con Aries. Por debajo de su manta manta roja (color de Marte) se esconde una armadura de acero (metal relacionado al planeta). En su mano derecha porta el Ankh egipcio, símbolo de la vida y la inmortalidad. En la izquierda una esfera dorada, símbolo del poder. El Emperador simboliza el patriarcado, la autoridad y el control.

Aries hoy

Alguien que llama tu atención intentará ejercer dominio sobre ti o manipularte. Notarás sus intenciones y tomarás distancia. En este tiempo de tu vida apostarás por la tranquilidad emocional.

Tauro

Su cualidad es fija

Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Tauro hoy

Esa persona que te hizo daño se acercará para pedirte disculpas. No sigas envolviéndote en ese recuerdo negativo y perdona; si aprendes a olvidar recuperarás la paz y el equilibrio emocional.

Géminis

Sus cualidades

Son hábiles, ingeniosos, se adaptan a todo tipo de circunstancia y persona, no tienen problemas para establecer vínculos y congeniar. Comunicativos, elocuentes y versátiles. Llegan a conclusiones en poco tiempo y actúan con prontitud frente a los problemas. Muy buenos para negociar, tranzar, intermediar y convencer, son maestros de la palabra. Les encanta los viajes y estar en movimiento, además están capacitados para hacer varias cosas al mismo tiempo.

Géminis hoy

Estarías desconfiando de un familiar y sería muy evidente tu actitud. Cuidado, esta persona podría ofenderse y tener reacciones impulsivas. Valora la tranquilidad y muéstrate conciliador.

Cáncer

Signo de Agua

Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Cáncer hoy

Darle la espalda a esa persona que quiere aclarar los malos entendidos solo complicaría esa situación familiar. No lleves las cosas a mayores extremos y escucha, hoy todo se puede solucionar.

Leo

Profesiones

Toda labor que esté relacionada con el organizar, dirigir y mandar. Es muy creativo, necesita espacios donde pueda inspirarse y plasmar sus ideas, muchas de ellas, brillantes y exitosas. Son buenos directores, jefes, presidentes de directorio, capataces, organizadores y encargados. Es el signo del arte dramático, hay muchas personas dedicadas a la actuación que nacieron bajo este signo zodiacal. Pueden ser buenos joyeros, actores, organizadores de eventos y fiestas, etc.

Leo hoy

Tu tranquilidad podría verse interrumpida por la comunicación de alguien que sabes no es transparente. Aunque sus intenciones puedan parecer sinceras, no será conveniente que retrocedas.

Virgo

Características del signo

Una de las principales características de Virgo es categorizar y clasificar, es por esto que se lo relaciona con la idea de orden. Un Virgo promedio tiene muchas carpetas en la computadora, todas ellas muy ordenadas, donde tiene toda su información clasificada. Esto podría extrapolarse a otros ámbitos de su vida: clasifican situaciones por orden de importancia e incluso, relaciones. En este signo, también hay una profunda necesidad por destilar, purificar, desmenuzar para así quedarse con lo esencial de cada situación. Al ser un signo de Mercurio, planeta que también se exalta en este signo del zodiaco, resalta por inteligencia: aman la investigación, son analíticos, les interesa el estudio y las matemáticas. Un Virgo irá al grano, no perderá el tiempo yéndose por las ramas. No obstante, tienen tal necesidad por lograr perfección en sus actividades que pueden detenerse y corregir mil veces lo que tienen en manos. Son muy autocríticos, no se perdonan los errores y es ahí donde pueden mostrarse temerosos cuando enfrentan algo que no conocen al detalle.

Virgo hoy

Tendrás que resolver temas domésticos que podrían generarte cierta tensión. No pierdas la paciencia con tus seres queridos; si mantienes la armonía recibirás el apoyo que tanto necesitas.

Libra

Su polaridad es masculina

Incrementa la capacidad de acción, necesitan estar en constante movimiento, haciendo algo o gestionando. La mayoría de sus ideas (Aire) las llevan a la acción (polaridad masculina + energía cardinal), piensan y ejecutan, ese es su proceder. Como mencionamos, aquí la regencia es de Venus (atracción), haciendo que sus gestos y maneras tengan un encanto especial, pero esta regencia planetaria no atenúa la influencia masculina del signo: son reflexivos, mentales, necesitan de razones y, por lo tanto, no son sensibles a la emoción o al puro sentimiento.

Libra hoy

Surgen cambios favorables que te devolverán la tranquilidad que estabas perdiendo. Esta mejora en tus ánimos te acercará a aquellos familiares con los que habías tenido algunos desacuerdos.

Escorpio

Su polaridad es femenina

Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Escorpio hoy

No permitas que el amor hacia tus seres queridos te haga ser flexible cuando alguno de ellos cometa errores. La permisibilidad traería mayores complicaciones; estás a tiempo de corregir.

Sagitario

Signo de Fuego

Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Sagitario hoy

Rompes con situaciones que te habían restado libertad. Hoy vuelves a disfrutar de tu tiempo libre y organizarás una reunión donde compartirás con tus seres queridos. La pasarás muy bien.

Capricornio

Características del signo

Las cualidades primitivas de este signo son el frío y la sequedad. En climas fríos, uno pega más los brazos y junta las manos; en astrología inhibe, el frío lleva hacia adentro y genera timidez, introversión e inseguridad. La sequedad, por su lado, genera tensión y fricción, de aquí la poca empatía que transmite un Capricornio al primer contacto. Al ser un signo de Tierra, necesita agarrarse a situaciones prácticas, le importa construir algo concreto y que le brinde seguridad. Esto mismo lo hace ambicioso, es muy constante y con deseos de ascender en la escala social, al igual que la cabra que sube a la cúspide de la montaña.

Capricornio hoy

No llenes tu mente de recuerdos que han sido dolorosos. Mirar hacia atrás te hace daño y no te permite enfocarte en todo lo positivo que te rodea. Libera tus pensamientos y renuévate.

Acuario

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Acuario hoy

Una persona madura te ayudará a despejar miedos e incertidumbres que no te han permitido avanzar Hoy vuelve la seguridad que habías perdido y esa voluntad que te conducirá al éxito.

Piscis

Profesiones

Empleos donde el apoyo al más sufrido sea importante. Tienen sentido de sacrificio y una gran capacidad de servicio. No pueden estar en lugares donde haya mucha competencia o rivalidad, ellos prefieren una labor donde puedan ser útiles, sin la necesidad de compararse con los demás. Son muy buenos enfermeros, técnicos en medicina, doctores, sacerdotes, guías espirituales, ocultistas, tarotistas, veterinarios, marinos, artistas, músicos, instrumentistas, escenógrafos, médiums, videntes y hosteleros.

Piscis hoy

Sigues pensando en asuntos laborales y no permites que tu mente descanse de las responsabilidades. Esto te estaría poniendo de mal humor y alejando de las personas que amas, reflexiona.