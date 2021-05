Revisa todo la programación de fútbol en vivo hoy sábado 15 de mayo. Conoce qué partidos se juegan, los horarios y canales de TV que transmiten en directo para Latinoamérica, España y Estados Unidos la Copa Libertadores, Champions League, Copa América, Liga MX, Superliga Argentina, LaLiga Santander y otras competiciones.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Juventus vs Inter, Roma vs Lazio, Cruz Azul vs Toluca, Ayacucho FC vs Universitario. Revisa el calendario completo de fútbol en vivo a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy sábado 15 de mayo

Premier League

Hora Partido TV 06:30 Burnley vs. Leeds ESPN

ESPN Play 09:00 Southampton vs. Fulham ESPN Play 14:00 Brighton vs. West Ham ESPN Play

Serie A de Italia

Hora Partido TV 08:00 Genoa vs. Atalanta ESPN Play 08:00 Spezia vs. Torino ESPN Play 11:00 Juventus vs. Inter ESPN

ESPN Play 13:45 Roma vs. Lazio ESPN 2

ESPN Play

Liga 1 Betsson

Hora Partido TV 11:00 Binacional vs. César Vallejo GOL Perú 13:15 Deportivo Municipal vs. Cusco GOL Perú 15:30 Ayacucho FC vs. Universitario GOL Perú 18:00 Cienciano vs. San Martín GOL Perú

Liga MX

Hora Partido TV 18:00 Puebla vs. Atlas TUDN

TV Azteca Deportes

Marca Claro 20:05 Cruz Azul vs. Toluca TUDN

TV Azteca Deportes

Marca Claro

Primera División de Paraguay

Hora Partido TV 16:45 Sol de América vs. Sportivo Luqueño Tigo Sports Paraguay 19:00 12 de Octubre vs. Guaireña Tigo Sports Paraguay

Superliga Argentina