¿Qué partidos de fútbol hay hoy jueves 13 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú) España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Real Madrid vs Barcelona, PSG vs Lyon, Boca Juniors vs Gimnasia, Universitario vs Melgar. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy jueves 13 de mayo

Copa Sudamericana

Hora Partido TV 17:15 Grêmio vs. Lanús DirecTV Sports 17:15 Guabirá vs. Bahia Fox Sports 17:15 Aragua vs. La Equidad DirecTV Sports 19:30 Aucas vs. Melgar DirecTV Sports 19:30 Peñarol vs. Corinthians DirecTV Sports 19:30 Libertad vs. Newell’s Old Boys ESPN 2 19:30 River Plate vs. Sport Huancayo DirecTV Sports

Copa Libertadores

Hora Partido TV 17:00 Vélez Sarsfield vs. LDU de Quito ESPN 19:00 Always Ready vs. Olimpia Fox Sports 2 19:00 América de Cali vs. Atlético MG ESPN

LaLiga Española

Hora Partido TV 12:00 Real Valladolid vs. Villarreal Movistar LaLiga (España) 13:00 Eibar vs. Real Betis ESPN 2 15:00 Granada vs. Real Madrid ESPN 2

Liga de México

Hora Partido TV 19:00 Pachuca vs. América Fox Sports 2 21:00 Santos Laguna vs. Monterrey Claro Sports

Copa de Argentina

Hora Partido TV 12:10 Boca Unidos vs. Godoy Cruz TyC Sports (Argentina)

Serie A de Italia

Hora Partido TV 13:45 Crotone vs. Hellas Verona ESPN Play

Liga de Bélgica

Hora Partido TV 6:30 Gent vs. KV Oostende Play Sports (Bélgica) 9:00 Standard Liége vs. Mechelen Play Sports (Bélgica) 11:30 Antwerp vs. Club Brugge Play Sports (Bélgica)

Premier League de Inglaterra

Hora Partido TV 12:00 Aston Villa vs. Everton ESPN 14:15 Manchester United vs. Liverpool ESPN

MLS de Estados Unidos

Hora Partido TV 19:00 DC United vs. Chicago Fire FC ESPN Play

Liga de Holanda