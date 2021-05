¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 13 de mayo por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy jueves 13 de mayo? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Signo de Fuego

Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados

Aries hoy

El panorama que tienes al frente aún no es del todo claro. No es el momento para tomar decisiones, espera un poco y evalúa bien cada detalle. En lo personal, aumenta tu seguridad y atractivo.

Tauro

Su polaridad es femenina

Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Tauro hoy

No te distraigas atendiendo asuntos de poca importancia, tu agenda será exigente y no debes descuidarla. En el amor, esa persona se muestra muy insegura, decides alejarte para tu tranquilidad.

Géminis

Su cualidad es mutable

Al ser una mezcla del principio masculino y femenino, la tendencia es alternar entre ambas polaridades dando acciones contradictorias: Se animan por algo que luego sueltan; empiezan para no continuar, etc. Hay dualidad en esta expresión y mucha flexibilidad; a los mutables les resulta fácil estar en un extremo o en otro; pueden mirar el mundo con distintos lentes, desde distintos ángulos y en cada uno, mostrar una gran adaptación.

Géminis hoy

Una persona de experiencia y prestigio te buscará para proponerte algún proyecto que será favorable desarrollar. En lo sentimental, cuidado con discutir por asuntos de poca importancia.

Cáncer

Su regente planetario es la Luna

En Astrología clásica, la Luna es fría y exageradamente húmeda. Vista desde la Tierra, es luego del Sol, la más grande y luminosa, por estas características es que los antiguos la denominaron el alma sensitiva, vinculandola con la personalidad y la salud. Rige sobre los líquidos del cuerpo, pero también sobre las aguas, los flujos y reflujos de los mares. Bien dispuesta, la Luna puede dar celebridad, popularidad y conexión con las masas. En la personalidad genera emotividad, sensibilidad, honradez, pero también, ciclotimia, subjetividad, tendencia al capricho y a la fantasía.

Cáncer hoy

Te habías sentido imposibilitado de resolver ese problema laboral, pero hoy se acercará una persona interesada en ayudarte y gracias a su asesoría sabrás manejarte con habilidad y eficiencia.

Leo

Arcano del Tarot: la fuerza

En el despliegue del Tarot, la mente subconsciente aparece en distintos momentos. Ella es la guardiana del Templo de Salomón en el arcano de la Suma Sacerdotisa, luego se convierte en Eva, en la carta de Los Amantes; ahora aparece representada por una mujer vestida de blanco acariciando las fauces de un León en La Fuerza. En esta imagen, el león rojizo es la representación de las fuerzas del cosmos. Un cinturón de rosas, las mismas que aparecen en la carta de El Mago, rodea su cintura y simboliza que el subconsciente (La mujer) y la conciencia (el Mago) se unen a través de los deseos (Las rosas). Esta carta es otro recordatorio que la mente (El Mago) influye en el subconsciente (La mujer de blanco) y este último, transforma el contenido de la conciencia (pensamientos) en ondas de energía que son recibidas por las fuerzas del cosmos (el león), este último se encarga de darles forma y manifestación en el mundo real. En adivinación La Fuerza no habla de pasión, vitalidad, fortaleza, una gran energía, poder de mando, así como autoridad y dominio sobre circunstancias y personas.

Leo hoy

Cuida al detalle cualquier pago o inversión que realices. Es posible que surja alguna pérdida de dinero. En el amor, no toleres lo que no te hace sentir bien por estar acompañado, toma decisiones.

Virgo

Características del signo

Una de las principales características de Virgo es categorizar y clasificar, es por esto que se lo relaciona con la idea de orden. Un Virgo promedio tiene muchas carpetas en la computadora, todas ellas muy ordenadas, donde tiene toda su información clasificada. Esto podría extrapolarse a otros ámbitos de su vida: clasifican situaciones por orden de importancia e incluso, relaciones. En este signo, también hay una profunda necesidad por destilar, purificar, desmenuzar para así quedarse con lo esencial de cada situación. Al ser un signo de Mercurio, planeta que también se exalta en este signo del zodiaco, resalta por inteligencia: aman la investigación, son analíticos, les interesa el estudio y las matemáticas.

Virgo hoy

Una persona que sabe de tu profesionalismo podría aprovecharse de tus talentos y de tu buena disposición para comprometerte a labores que no te competen. No permitas ningún tipo de abuso.

Libra

Sus cualidades

Tienen tacto, son diplomáticos, no pueden hacer algo que dañe o perjudique a otro. Posee una gran sensibilidad social, es educado, cortés, actúa con amabilidad y suavidad. Es amistoso, extrovertido, tiene una tendencia pacifista y conciliadora. Además de buen juicio, sentido de la armonía y balance.

Libra hoy

Te motiva mucho realizar ese nuevo proyecto, hoy compartirás tus ideas con una persona de gran sentido práctico y sus consejos te permitirán aterrizar tus planes y darles mayor estructura.

Escorpio

Sus defectos

Extremadamente desconfiados, no se creen nada que no puedan comprobar, siempre están pensando en las malas intenciones que se esconden a su alrededor. El rencor es su talón de Aquiles, les cuesta superar una mala experiencia emocional, es como agua estancada dentro de ellos. Se necesita de mucha evolución para trascender esa tendencia. La venganza sería una característica del Escorpión involucionado; en sus peores facetas, pueden sentir placer con el dolor del enemigo.

Escorpio hoy

Llegan a ti nuevas propuestas, pero te estaría faltando motivación y deseos de vincularte. Cambia tu estado de ánimo y valora las oportunidades, serán favorables, no las desaproveches.

Sagitario

Profesiones

Todas aquellas donde se sientan libres, independientes o con libertad de acción. Les encanta los estudios, pueden inclinar a las ciencias, a la enseñanza, también hacia las leyes (Júpiter), pueden ser muy buenos abogados o jueces. Todo lo relacionado al extranjero llama su atención: intérpretes, traductores, agente turístico, piloto, importadores, aduanas, etc.

Sagitario hoy

Termina la incertidumbre, conversarás con una persona que te ayudará a esclarecer tus dudas y tomar el camino correcto. En el amor, no reprimas lo que sientes, trata de tomar la iniciativa.

Capricornio

Arcano del Tarot: el diablo

Cuando la ignorancia y los miedos, contrarios a la verdad del espíritu, empiezan a invadir nuestra mente, es cuando el diablo y sus cadenas pueden apoderarse de nosotros. En el arcano XV del Tarot Rider Waite aparece un ser monstruoso, distorsionando la imagen arquetípica de los cuatro arcángeles elementales: Alas de murciélago contrarias a las de águila, representante de Acuario; cuerpo sólido y tosco, como el aspecto más desagradable de la energía de Tauro; patas de cabra degradando el cuerpo felino de Leo; y, por último, las garras de ave rapaz para simbolizar lo más corrupto de la energía de Escorpio. El personaje levanta la mano derecha haciendo el mudra o un gesto de “alto” y dibujada en la palma de su mano se encuentra el símbolo de Saturno, el planeta de los límites. Este personaje no existe y representa la mentira. Para vencerlo, es importante trascender la materia y sus placeres, pues en ellos se esconden las cadenas que nos harían presa de nuestras propias pasiones, de nuestro lado más sombrío. En adivinación, esta carta simboliza la mentira, las ambiciones, las adicciones, las fuerzas malignas, las obsesiones, las dependencias y los enemigos.

Capricornio hoy

Tendrás que aclarar un tema económico con una persona que no mostrará mucha tolerancia. Controla tu carácter y ten disposición al diálogo, solo así conseguirás un buen acuerdo.

Acuario

Signo de Aire

Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Acuario hoy

A pesar de la exigencia laboral, sabrás organizarte y delegar de una forma inteligente todo lo que te encomendaron. Terminarás el día superando lo más complejo, te sentirás satisfecho.

Piscis

Su cualidad es mutable

Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Piscis hoy

Tu mente está centrada en temas ajenos a tu labor. Cuidado, la distracción podría generarte complicaciones. En el amor, recibes mensajes de esa persona interesada en conocerte.