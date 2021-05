¿Qué partidos de fútbol hay hoy miércoles 12 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú) España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Chelsea vs. Arsenal, Atlético Madrid vs. Real Sociedad, Universitario vs. Defensa y Justicia, Alianza Atlético vs. Alianza Lima. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy miércoles 12 de mayo

Copa Libertadores

Hora Partido TV 17.00 Rentistas vs. Sao Paulo ESPN 17.00 Argentinos Juniors vs. Universidad Católica ESPN 2 19.00 Junior vs. River Plate ESPN 2 19.00 Fluminense vs. Santa Fe ESPN 19.00 Deportivo La Guaira vs. Cerro Porteño Fox Sports 2 21.00 Atlético Nacional vs. Nacional ESPN 21.00 Universitario vs. Defensa y Justicia Fox Sports 2

Copa Sudamericana

Hora Partido TV 17.15 Ceará vs. Arsenal ESPN 3 17.15 12 de Octubre vs. Huachipato DirecTV Sports 19.30 Bolívar vs. Jorge Wilstermann Fox Sports 19.30 San Lorenzo vs. Rosario Central ESPN Play 19.30 Atlético Goianiense vs. Palestino DirecTV Sports

Liga 1 Betsson

Hora Partido TV 15.30 Alianza Atlético vs. Alianza Lima GolPerú

Premier League

Hora Partido TV 14.15 Chelsea vs. Arsenal ESPN 3

Liga Española

Hora Partido TV 12.00 Sevilla vs. Valencia DirecTV Sports 13.00 Celta de Vigo vs. Getafe ESPN 13.00 Huesca vs. Athletic DirecTV Sports 15.00 Atlético Madrid vs. Real Sociedad ESPN

Serie A

Hora Partido TV 11.30 Cagliari vs. Fiorentina ESPN Play 13.45 Lazio vs. Parma ESPN Play 13.45 Torino vs. Milan ESPN Play 13.45 Bologna vs. Genoa ESPN Play 13.45 Sampdoria vs. Spezia ESPN Play 13.45 Sassuolo vs. Juventus ESPN Play 13.45 Atalanta vs. Benevento Bet365 13.45 Internazionale vs. Roma ESPN 2

Bundesliga