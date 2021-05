¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 12 de mayo por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy miércoles 12 de mayo? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Su polaridad es masculina

En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Aries hoy

El temor de perder estabilidad te haría obviar las oportunidades que se presentarán para cambiar de trabajo. No lo dudes y arriésgate. En el amor, resolverás con tranquilidad los malos entendidos.

Tauro

Su cualidad es fija

Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Tauro hoy

No te desgastes y busca la colaboración de tus compañeros si deseas resolver ese problema que se ha presentado. En el amor, el silencio no aclarará las diferencias con quien amas.

Géminis

Arcano del Tarot: los amantes

En esta carta del Tarot vemos representada la imagen de Adán (la autoconciencia) y Eva (el subconsciente). Sobre ellos y entre nubes, se observa un gran ángel de alas púrpuras, él es el arcángel Rafael y representa a la supra conciencia. En la imagen, Adán mira a Eva, pero Eva levanta su mirada hacia Rafael. Este juego de miradas guarda una importante clave mágica: La consciencia (Adán) solo puede llegar a la supra consciencia (Arcángel) a través de la subconsciencia (Eva). Cuando sugestionamos al subconsciente a través de visualizar las cosas que deseamos, nuestra subconciencia traslada esas imágenes mentales a la supra conciencia para que esta última las haga realidad. Esta carta es un recuerdo que debemos cuidar nuestra mente, pues ella materializa lo que pensamos. Esta carta representa el amor, las decisiones, la facultad discriminativa y las actividades de tipo dual.

Géminis hoy

Un imprevisto laboral podría atarte a más responsabilidades, evita estresarte y todo lo resolverás. En lo sentimental, los celos estarían acercándote a extremos, aléjate de peleas y conflictos.

Cáncer

Sus cualidades

Son sensibles, muy emotivos y extremadamente bondadosos. Su imaginación es muy desarrollada, tienden a idealizar o romantizar las situaciones que vive. Están dotados de un fuerte sentido de protección, cuando un ser querido está en peligro no dudan en defenderlo, a costa de todo. Su memoria es fotográfica, no olvidan ningún detalle, incluso pueden recordar imágenes muy claras de la más tierna infancia.

Cáncer hoy

Luego de un período de pérdidas, llega una nueva oportunidad. No dejes que la emoción te haga perder la objetividad, evalúa bien antes de aceptar. En el amor, conocerás a alguien que te ilusionará.

Leo

Signo de Fuego

Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Leo hoy

Recibes buenas noticias respecto a un tema familiar que te mantenía preocupado. Recuperas la tranquilidad que habías perdido. En el amor, mejora tu relación con la persona que amas.

Virgo

Profesiones

Les interesa las labores intelectuales o aquellas que requieran observación y análisis minucioso. Además de toda labor relacionada con el servicio, lo rutinario, metódico y práctico. Pueden ser buenos artesanos, secretarios, científicos, químicos, matemáticos, enfermeros, médicos, nutricionistas, farmacéuticos, administradores, contables, funcionarios, relojeros, inspectores e incluso, aficionados a la crítica literaria.

Virgo hoy

Pospondrás decisiones importantes a nivel laboral por no sentirte seguro del camino a elegir. Es el momento de asesorarte. En el amor, esa persona que se distanció volverá a acercarse.

Libra

Sus defectos

Es indeciso, les cuesta definir por temor a herir en su elección. Resalta la inconstancia, el exceso de sensualidad y a veces la pereza (Venus). Puede ser algo superficial, frívolo, influenciable, maleable y con poca voluntad (exilio de Marte).

Libra hoy

Escorpio

Su polaridad es femenina

Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Escorpio hoy

No permitirás que las intrigas del entorno afecten tu desempeño laboral, demostrarás tu capacidad de liderazgo y organización. En lo personal, surgirá un reencuentro con tus amistades.

Sagitario

Su regente planetario es Júpiter

En Astrología clásica, Júpiter es caliente y húmedo, atributos necesarios para la gestación de la vida, por lo tanto, es considerado como un planeta benéfico. Rige sobre la madurez hasta los sesenta y ocho años. Bien dispuesto hace a las personas religiosas, justas, fieles, misericordiosas, alegres, generosas y llenas de gracia. En el destino, influye sobre la riqueza, los honores, las dignidades, la fama, la gloria, la abundancia de hijos y la felicidad con ellos. Es significador natural del dinero, por lo tanto, favorece sobre el bienestar económico y la expansión.

Sagitario hoy

Termina la incertidumbre, conversarás con una persona que te ayudará a esclarecer tus dudas y tomar el camino correcto. En el amor, no reprimas lo que sientes, trata de tomar la iniciativa.

Capricornio

Signo de Tierra

Al ser de energía femenina, la Tierra no inicia, mas bien mantiene, estructura y construye. Tampoco se mueve o cambia de dirección, por lo tanto, puede sostenerse en una idea y trabajarla pacientemente, hasta materializarla. La Tierra reconoce al mundo físico como única realidad y toma todo lo que se relacione con lo espiritual o filosófico con cierto escepticismo.

Capricornio hoy

La voluntad que tienes para aclarar ese mal entendido no es compartida por esa persona con la que discutiste. Espera otro momento, apresurar las cosas solo complicaría la situación.

Acuario

Su cualidad es fija

Quiere decir que no se mueve, no le gustan los cambios o saltar de una cosa a otra. Si mezclamos la curiosidad intelectual del Aire con la permanencia de lo fijo, encontraremos personas constantes en la investigación. Un acuario tiene sed por el conocimiento. Lo fijo se concentra, aquí se concentra Aire (ideas), dando como resultado acumulación de información: saben de todo y siempre desean conocer más.

Acuario hoy

Tienes importantes proyectos en mente, pero tu inseguridad está bloqueándote y no te permite avanzar. Que el pesimismo no te detenga, es el momento de abrirte paso a mejores oportunidades.

Piscis

Arcano del Tarot: la Luna

La Luna con rostro humano y en su fase creciente se encuentra durmiendo, pues es en el acto de dormir que acontecen los procesos neurovegetativos más importantes. Hay funciones fisiológicas no reguladas por la conciencia. Por ejemplo, al dormir, nosotros seguimos asimilando los alimentos que ingerimos en el día, pero también, asimilamos las experiencias emocionales e incluso, los pensamientos que hemos tenido. Alimento físico o espiritual, el sueño permite que todo sea asimilado. Es por esto que debemos de cuidar tanto lo que comemos como lo que pensamos. Si la alimentación es saludable y los pensamientos también, gozaremos de buena salud. Hacer lo contrario podría generarnos enfermedades o somatizaciones. Un perro y un lobo aúllan a la Luna, ellos representan fases domadas de la conciencia (el perro) como aquello no domesticado de la misma (el lobo, los instintos). Un camino serpenteante y dorado parte desde un cangrejo (estados primitivos del ser) atravesando por en medio de dos canes. Este se sigue extendiendo hasta cruzar dos sendas torres (estructuras mentales y sociales) y se pierde entre montañas azules (planos más allá de la conciencia). Este es el recorrido de la evolución, desde el comienzo de la vida misma (el estanque y el cangrejo) hasta las fases más evolucionadas de la conciencia. Este es el camino de toda especie, especialmente la humana, la ruta de su evolución y el sendero de retorno a la casa del Padre. En adivinación, representa lo oculto, el inconsciente, los miedos, la imaginación y las decepciones.

Piscis hoy

Llegas a un acuerdo con tus compañeros para llevar a cabo un proyecto que demandará esfuerzo y mucha exigencia. En lo personal, te alejarás de amores tormentosos, volverá tu tranquilidad.