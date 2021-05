¿Qué partidos de fútbol hay hoy martes 11 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú) España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Sporting Cristal vs. Racing Club, Santos vs. Boca Juniors, Levante vs. FC Barcelona, Manchester United vs. Leicester City. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy martes 11 de mayo

Copa Libertadores

Hora Partido TV 17:15 Santos vs. Boca Juniors ESPN 17:15 The Strongest vs. Barcelona Fox Sports 2 17:15 Deportivo Táchira vs. Internacional ESPN 19:30 Unión La Calera vs. Flamengo Fox Sports Premium

Fox Sports 2 19:30 Sporting Cristal vs. Racing Club ESPN 2 19:30 Independiente del Valle vs. Palmeiras Fox Sports

Copa Sudamericana

Hora Partido TV 17:15 RB Bragantino vs. Emelec DirecTV Sports 17:15 Metropolitanos vs. Athletico-PR DirecTV Sports 19:30 Torque vs. Independiente ESPN 2

DirecTV Sports 19:30 Talleres Córdoba vs. Deportes Tolima DirecTV Sports

LaLiga Santander

Hora Partido TV 12:00 Osasuna vs. Cádiz CF ESPN 3 13:00 Elche vs. Alavés DirecTV Sports 15:00 Levante vs. FC Barcelona DirecTV Sports

Premier League

Hora Partido TV 12:00 Manchester United vs. Leicester City ESPN 3 14:15 Southampton vs. Crystal Palace ESPN Play

Liga Portuguesa