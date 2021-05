¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 11 de mayo por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy lunes 11 de mayo? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero. Además consulta.

Aries

Arcano del Tarot: el emperador

En esta carta del Tarot vemos un gobernante sentado en un trono de piedra. Este trono tiene esculpido en sus cuatro ángulos cabezas de carnero, recordando su relación con Aries. Por debajo de su manta manta roja (color de Marte) se esconde una armadura de acero (metal relacionado al planeta). En su mano derecha porta el Ankh egipcio, símbolo de la vida y la inmortalidad. En la izquierda una esfera dorada, símbolo del poder. El Emperador simboliza el patriarcado, la autoridad y el control.

Aries hoy

Evita situaciones tensas que te puedan llevar a enfrentamientos con algunos familiares. Buscarás llamar la atención de esa persona y quizás no sea lo más indicado en este momento.

Tauro

Sus defectos

Su firmeza puede llegar a convertirse en una actitud inamovible, lo que puede llevarlos a cierta tozudez. La obstinación y la terquedad están dentro de sus defectos, como también la tendencia a reaccionar con mucha lentitud. Pueden ser posesivos con sus pertenencias e incluso, serlo también con las personas que aman. Aquí, el hedonismo puede terminar en glotonería y en una pereza exagerada, además de una marcada sensualidad y voluptuosidad.

Tauro hoy

Recuerda que el dinero es una forma de energía en constante movimiento y rotación. Nuevas labores. Buscarás la estabilidad emocional que sientes y habías perdido en los últimos tiempos.

Géminis

Sus cualidades

Son hábiles, ingeniosos, se adaptan a todo tipo de circunstancia y persona, no tienen problemas para establecer vínculos y congeniar. Comunicativos, elocuentes y versátiles. Llegan a conclusiones en poco tiempo y actúan con prontitud frente a los problemas. Muy buenos para negociar, tranzar, intermediar y convencer, son maestros de la palabra. Les encanta los viajes y estar en movimiento, además están capacitados para hacer varias cosas al mismo tiempo.

Géminis hoy

Retomas vínculos y contactos que ampliarán tus expectativas laborales. Restringe situaciones estáticas. No dejes que los celos te hagan tomar malas decisiones. Analiza con calma.

Cáncer

Profesiones

Les encanta trabajar en casa o relacionarse con labores que tienen que ver con el cuidado del hogar o la familia, así como con niños: educación infantil, cuidadores, geriatría, pediatría, neonatología, etc. Las profesiones o labores relacionadas a la alimentación: gastronomía, nutrición, ingeniería alimentaria, también los comerciantes de bebidas o de alimentos, se agregaría la ingeniería pesquera y la carrera marítima. Cualquier labor de servicio al público les va bien, como por ejemplo trabajar en un hotel o en un restaurante. Este signo es muy común en los políticos. Siempre regresan al pasado, pueden tener atracción por la historia, la arqueología, restauradores de obras de arte, etc.

Cáncer hoy

La diplomacia será la mejor manera de lidiar con tensiones laborales. Evita comentarios que puedan causar tensiones. Esa persona no pretende ser honesta, déjate llevar por tu intuición.

Leo

Su regente planetario es el Sol

Su cualidad elemental es caliente y seco, por tal motivo la fertilidad se ve afectada, no favorece al crecimiento. Es el más grande y luminoso de los planetas, se lo relaciona con ideas de poder, autoridad, brillo, fama y reconocimiento. Es significador natural de éxito. Rige desde la juventud hasta los 42 años, período de la vida donde se logra mayor autoafirmación. Un Sol destacado hace a la persona magnánima, justa y honrada. Bien dispuesto, acerca a los cargos públicos, da renombre y el favor de los poderosos.

Leo hoy

Evaluarás algunos cambios en el ámbito laboral que te dejan resolver aspectos de tiempo y rendimiento. Tu actitud podría alejar a la persona que te interesa. No caigas en los extremos.

Virgo

Su cualidad es mutable

El ir y venir de la energía mutable aumenta de sobremanera su indecisión e inquietud; necesitan hacer algo, pero muchas veces no saben qué ni cómo. Lo mutable mezcla el principio masculino con el femenino: por momentos parecen sumisos y tímidos (principio femenino), pero esto resulta ser una sutil estrategia con la que logran dominar a los demás (principio masculino). La mutabilidad provee de objetividad, lo que les permite ponerse en distintos ángulos y apreciar al detalle cualquier situación.

Virgo hoy

Posibles movimientos y desplazamientos. Dejas de lado la dudas para acercarte a lo que realmente deseas. Momento para la acción que te llevará a definir mejor tu situación sentimental.

Libra

Arcano del Tarot: La justicia

El personaje que representa a la Justicia se encuentra entre dos columnas grises, ellas representan el bien y el mal fusionados. En el mismo instante que una persona pierde un puesto de trabajo, otra asume ese mismo cargo como una nueva oportunidad. En este ejemplo, una misma situación genera dos tipos de experiencia completamente opuestas: la tristeza del despedido (consecuencia de una mala gestión) y la alegría del contratado (como resultado de sus estudios y empeño). El bien esconde al mal y el mal esconde al bien; la oscuridad esconde a la luz y viceversa, este es el simbolismo profundo del color gris de las columnas. La mujer de la Justicia tiene el trabajo de medir la proporción de bien y mal de todos nuestros actos, para ello usará los platillos de su balanza, con ella pesará nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. El platillo de la derecha medirá el grado de benevolencia y el de la izquierda el de severidad con la que hemos tratado a los demás. Cada acción es pesada gramo a gramo, absolutamente nada queda fuera de la contabilidad cósmica. Esta carta nos recuerda que todo lo que hemos vivido ha sido escogido como pruebas o recompensas por acciones en otras vidas. Ella también sugiere que nuestras acciones presentes son semillas que darán sus frutos con el correr del tiempo. Todo lo que vivimos nos lo merecemos, así parezca injusto, toda prueba tiene un motivo que traspasa nuestro entendimiento. Aceptar los designios del Divino y hacer el bien a cada instante será la clave para una vida más feliz. En adivinación, esta carta representa las leyes del karma, la justicia, los procesos legales, las alianzas de todo tipo, las firmas y los contratos.

Libra hoy

Estarías asumiendo responsabilidades que no te corresponden por temor a conflictos laborales. Es posible que sientas desgaste a nivel sentimental y será mejor que lo converses.

Escorpio

Características del signo

Como lo mencionamos al inicio, este signo del zodiaco tiende a conservar (fijo) las emociones (Agua) dolorosas (Marte). Uno de sus principales aprendizajes es el dejar ir, el permitir soltar y con ello liberarse. El Agua es memoriosa, un Escorpio nunca olvida ni los favores ni los daños que haya recibido, así estos vengan de la infancia. De ahí la mala prensa que se ha generado a su alrededor, respecto al rencor o la venganza. Esto no es real, su inclinación no es buscar destruir a quien lo dañó. Es, más bien, la incapacidad para olvidar, pues tiende a tocar constantemente la herida. La meta de un Escorpio es liberarse de los instintos primarios del alacrán (rencor, celos, pasiones) y elevarse por encima de sus emociones básicas, en pocas palabras, renacer como el Ave Fénix.

No se pueden quedar con lo superficial, necesitan ahondar, ir al fondo de las cosas. Mientras más prohibido o desagradable sea un asunto, más le interesa saber, escudriñar y averiguar, son los detectives del zodiaco. Tienen mucha constancia, cuando quieren algo no hay forma de hacerlos cambiar de parecer, se muestran resistentes y no paran hasta lograr sus objetivos. Marte los dota de una gran fuerza, su capacidad para aguantar el dolor es bastante alta, además, soportan las condiciones más terribles (como el alacrán). Esto puede ser bueno, como no, pues a veces desdibujan la línea que separa lo saludable de lo perjudicial.

Escorpio hoy

Asuntos que postergabas desde hace un tiempo adquieren importancia con la misión de que los resuelvas. Esa persona está a la espera de una respuesta de tu parte, no seas indiferente.

Sagitario

Su polaridad es masculina

Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Sagitario hoy

Obtienes más satisfacción en el ámbito laboral. Pensarás en adquisiciones o inversiones rentables. Momento para disfrutar en compañía de esa persona, sabrás darte un gusto.

Capricornio

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Capricornio hoy

Una sensación de insatisfacción podría nublar esa estabilidad que ya has alcanzado. Busca las verdaderas causas. Algunos recuerdos no te dejan disfrutar de tu situación actual.

Acuario

Signo de aire

Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Acuario hoy

Mejoras en el ámbito económico mediante nuevos acuerdos. Demostrarás tu capacidad para negociar. Evaluarás la posibilidad de reencontrarte o comunicarte con ese amor del pasado.

Piscis

Su polaridad es femenina

Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Piscis hoy

Importa que definas tu rumbo para que no sientas que tu energía se dispersa. Tendrás propuestas de mudanzas o viajes. Sentirás una atracción hacia alguien que no busca estabilidad emocional.