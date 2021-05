¿Qué partidos de fútbol hay hoy lunes 10 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú) España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Universitario vs. UTC, Real Betis vs. Granada, Fulham vs. Burnley, Rayo Vallecano vs. Leganés. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy lunes 10 de mayo

Liga 1 Betsson

Hora Partidos TV 13.00 Deportivo Municipal vs. Alianza Universidad GolPerú 15.30 Universitario vs. UTC GolPerú

LaLiga

Hora Partido TV 14.00 Real Betis vs. Granada DirecTV Sports

Premier League

Hora Partido TV 14.00 Fulham vs. Burnley ESPN Play

Primera división de Portugal

Hora Partidos TV 12.00 Portimonense vs. Moreirense Bet365 14.15 Porto vs. Farense GolTV

Primera división de Ecuador

Hora Partido TV 19.00 Guayaquil City vs. Manta GolTV

Segunda división de España