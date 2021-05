Este 16 de mayo se realizará la edición número 69 de Miss Universo, el certamen de belleza más grande del mundo, tras una postergación de un año por la pandemia del coronavirus. El evento se llevará a cabo en Florida (Estados Unidos) con público reducido y estrictas medidas de bioseguridad.

Más de 70 mujeres de todo el planeta se presentarán como candidatas a la corona que actualmente ostenta la sudafricana Zozibini Tunsi, ganadora de la ceremonia de 2019. En esta ocasión, los actores Mario López y Olivia Culpo serán los conductores de la gala, que también contará con la presentación musical de Pitbull.

En esta nota podrás encontrar la lista completa de postulantes al título de Miss Universo 2021 y conocer más sobre la representante del Perú, Janick Maceta.

¿Quiénes son las candidatas para llevarse el título?

Albania - Paula Mehmetukaj

Argentina - Alina Luz Akselrad

Armenia - Monika Grigoryan

Aruba - Helen Hernandez

Australia - Maria Thattil

Bahamas - Shauntae Miller

Barbados - Hillary-Ann Williams

Bélgica - Dhenia Covens

Belice - Iris Salguero

Bolivia - Lenka Nemer

Brasil - Julia Gama

Islas Vírgenes Británicas - Shabree Frett

Bulgaria - Radinela Chusheva

Cambodia - Sarita Reth

Camerún - Kossinda Angele

Canadá - Nova Stevens

Islas Caimán - Mariah Tibbetts

Chile - Daniela Nicolás

China - Jiaxin Sun

Colombia - Laura Victoria Olascuaga

Laura Victoria Olascuaga es la candidata de Colombia en Miss Universo 2021. Foto: lauraolascuaga / Instagram

Costa Rica - Ivonne Cerdas

Croacia - Mirna Naiia Maric

Curazao - Chantal Wiertz

República Checa - Klára Vavrušková

Dinamarca - Amanda Petri

República Dominicana - Kímberly Jiménez

Ecuador - Leyla Espinoza Calvache

El Salvador - Vanessa Velásquez

Finlandia - Viivi Altonen

Francia - Amandine Petit

Ghana - Chelsea Tayui

Reino Unido - Jeanette Akua

Haiti - Eden Berandoive

Honduras - Cecilia Rossell

Islandia - Elísabet Hulda Snorradóttir

India - Adline Castelino

Indonesia - Ayu Maulida Putri

Irlanda - Nadia Sayers

Israel - Tehila Levi

Italia - Viviana Vizzini

Jamaica - Miqueal-Symone Williams

Japón - Aisha Harumi Tochigi

Kazajistán -Kamila Serikbai

Corea del Sur - Hari Park

Kosovo - Blerta Veseli

Laos - Christina Lasasimma

Malasia - Francisca Luhong James

Malta - Anthea Zammit

Mauricio - Vandana Jeetah

México - Andrea Meza

Andrea Meza, postulante por México al Miss Universo 2021. Foto: andreamezamx / Instagram

Birmania - Thuzar Wint Lwin

Nepal - Anshika Sharma

Países Bajos - Denise Speelman

Nicaragua - Ana Marcelo

Noruega - Sunniva Frigstad

Panamá - Carmen Jaramillo

Paraguay - Vanessa Castro Guillén

Perú - Janick Maceta Del Castillo

Filipinas - Rabiya Mateo

Polonia - Natalia Piguła

Portugal - Cristiana Silva

Puerto Rico - Estefanía Soto

Rumanía - Bianca Lorena Tirsin

Rusia - Alina Sanko

Singapur - Bernadette Belle Ong

Eslovaquia - Natália Hoštáková

Sudáfrica - Natasha Joubert

España - Andrea Martínez

Tailandia - Amanda Obdam

Ucrania - Yelyzaveta Yastremska

Uruguay - Lola de los Santos

Estados Unidos - Asya Branch

Venezuela - Mariángel Villasmil

Vietnam - Nguyễn Trần Khánh Vân.

Asya Branch es la postulante por Estados Unidos en Miss Universo 2021. Foto: asyadanielle / Instagram

¿Quién es la representante peruana en el Miss Universo 2021?

La representante de Perú en el Miss Universo 2021 será Janick Maceta, de 26 años, ganadora del Miss Perú 2020. La modelo e ingeniera de sonido participó en la producción de piezas musicales como West side story o discos como los de Tony Bennet, Lady Gaga y Akon. Además, es cofundadora de la empresa Record Label Top of New York y cuenta con la ONG Little Heroes Perú, que apoya a niños que fueron o son víctimas de violencia sexual.

Janick Maceta es la representante de Perú en el Miss Universo 2021. Foto: janickmaceta / Instagram

¿Cuándo y dónde será el Miss Universo 2021?

La edición 69 del Miss Universo se realizará este domingo 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, ubicado en la localidad de Hollywood, Florida.

¿Qué canales transmitirán el Miss Universo 2021?

Perú: TNT

México: TNT, TV Azteca

Argentina: TNT

Uruguay: TNT

Paraguay: TNT

Colombia: TNT

Bolivia: TNT

Chile: TNT

Venezuela: TNT

Estados Unidos: FOX, Telemundo.

Mario López y Olivia Culpo serán los presentadores de Miss Universo 2021. Foto: MissUniverse / Facebook

¿A qué hora se podrá ver el Miss Universo en mi país?

Miss Universo 2021 comienza a las siguientes horas, según el país:

Perú: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (lunes 17).

¿Cuántos países participan del Miss Universo 2021?

En total, serán 74 modelos de diferentes países las que aspiran a la corona del Miss Universo 2021.