¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 9 de mayo por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy domingo 9 de mayo? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero. Además consulta.

Aries

Arcano del Tarot: el emperador

En esta carta del Tarot vemos un gobernante sentado en un trono de piedra. Este trono tiene esculpido en sus cuatro ángulos cabezas de carnero, recordando su relación con Aries. Por debajo de su manta manta roja (color de Marte) se esconde una armadura de acero (metal relacionado al planeta). En su mano derecha porta el Ankh egipcio, símbolo de la vida y la inmortalidad. En la izquierda una esfera dorada, símbolo del poder. El Emperador simboliza el patriarcado, la autoridad y el control.

Aries hoy

Sé más tolerante con aquella persona que actúa con algo de inmadurez. Discutir en este día tan especial solo causaría distancias que te afectarían emocionalmente. Muéstrate más cercano y afectuoso.

Tauro

Su polaridad es femenina

Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Tauro hoy

Un familiar te compartirá sus planes de sorpresa para un ser querido. Propondrás algunos cambios que mejorarán la idea y se animarán a concretarla. Esa persona especial se emocionará.

Géminis

Profesiones

Todas aquellas que vinculen viajes o movimiento. Trabajos intelectuales relacionados a la comunicación, la escritura o el intercambio. El comercio, el turismo, la administración, la contabilidad, así como la traducción de idiomas. Además del transporte, el periodismo, la locución y la docencia.

Géminis hoy

Aprovecharás el día y la celebración para tener más de cerca a esa persona con las que tantas veces has discutido. Expresarás tus disculpas y serán aceptadas. Volverá la unión y la armonía familiar.

Cáncer

Su regente planetario es la Luna

En Astrología clásica, la Luna es fría y exageradamente húmeda. Vista desde la Tierra, es luego del Sol, la más grande y luminosa, por estas características es que los antiguos la denominaron el alma sensitiva, vinculandola con la personalidad y la salud. Rige sobre los líquidos del cuerpo, pero también sobre las aguas, los flujos y reflujos de los mares. Bien dispuesta, la Luna puede dar celebridad, popularidad y conexión con las masas. En la personalidad genera emotividad, sensibilidad, honradez, pero también, ciclotimia, subjetividad, tendencia al capricho y a la fantasía.

Cáncer

Que no te intimide la distancia impuesta por ese familiar. Si tomas iniciativas y te acercas te darás cuenta que no existe el rechazo que imaginabas. Te hará bien recuperar la confianza de antes.

Leo

Sus defectos

Puede ser muy orgulloso, la dignidad lo lleva a perder contacto con sus verdaderos deseos y puede distanciarse de lo que anhela, tan solo para mostrarse autosuficiente. En su faceta negativa hay egocentrismo, cierta arrogancia y vanidad. Es muy histriónico y a veces dramático, vive y experimenta su vida como si fuera una verdadera película que el mundo entero debe de conocer y admirar. Puede ser ostentoso y a veces, tiende a despilfarrar sus recursos.

Leo hoy

Sigues pensando en alguien que te ha fallado y sin percatarlo, ignoras a las personas que te rodean. Elimina de tu mente las escenas que te hacen daño y disfruta de quienes te aman.

Virgo

Signo de Tierra

Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse y a no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Virgo hoy

No estarías siendo flexible con algunos de tus familiares, lo que podría ocasionar un ambiente tenso a tu alrededor. Reflexiona y valora la armonía, si cambias tu entorno también lo hará.

Libra

Sus cualidades

Tienen tacto, son diplomáticos, no pueden hacer algo que dañe o perjudique a otro. Posee una gran sensibilidad social, es educado, cortés, actúa con amabilidad y suavidad. Es amistoso, extrovertido, tiene una tendencia pacifista y conciliadora. Además de buen juicio, sentido de la armonía y balance.

Libra hoy

No dejes que esa persona de la que esperas algún apoyo condicione el favor. Es posible que surjan manipulaciones que te hagan sentir incómodo. Habla con claridad y podrá reflexionar.

Escorpio

Características del signo

Como lo mencionamos al inicio, este signo del zodiaco tiende a conservar (fijo) las emociones (Agua) dolorosas (Marte). Uno de sus principales aprendizajes es el dejar ir, el permitir soltar y con ello liberarse. El Agua es memoriosa, un Escorpio nunca olvida ni los favores ni los daños que haya recibido, así estos vengan de la infancia. De ahí la mala prensa que se ha generado a su alrededor, respecto al rencor o la venganza. Esto no es real, su inclinación no es buscar destruir a quien lo dañó. Es, más bien, la incapacidad para olvidar, pues tiende a tocar constantemente la herida. La meta de un Escorpio es liberarse de los instintos primarios del alacrán (rencor, celos, pasiones) y elevarse por encima de sus emociones básicas, en pocas palabras, renacer como el Ave Fénix.

No se pueden quedar con lo superficial, necesitan ahondar, ir al fondo de las cosas. Mientras más prohibido o desagradable sea un asunto, más le interesa saber, escudriñar y averiguar, son los detectives del zodiaco. Tienen mucha constancia, cuando quieren algo no hay forma de hacerlos cambiar de parecer, se muestran resistentes y no paran hasta lograr sus objetivos. Marte los dota de una gran fuerza, su capacidad para aguantar el dolor es bastante alta, además, soportan las condiciones más terribles (como el alacrán). Esto puede ser bueno, como no, pues a veces desdibujan la línea que separa lo saludable de lo perjudicial.

Escorpio hoy

Tras haber superado esa desilusión, sigues pensando que esa persona aún te sigue ocultando cosas. No permitas que tu imaginación siga haciéndote daño e intenta recuperar la confianza.

Sagitario

Signo de Fuego

Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar

Sagitario hoy

El buen humor que te acompañará te permitirá acercarte a las personas que amas y, gracias a tus ocurrencias y bromas, hacerles pasar un agradable momento. Será un día muy entretenido.

Capricornio

Su polaridad es femenina

Acentúa su receptividad a las impresiones del mundo exterior, aprende de lo que ve y lo incorpora. Lo femenino recibe, es un signo que acepta las órdenes, le gusta cumplir con las reglas, las respeta. Alejado de cualquier apasionamiento, puede considerar las cosas con más reflexión y serenidad. Es un signo ecuánime, obra con rectitud, imparcialidad y nunca se deja llevar por la emoción del momento.

Capricornio hoy

El cansancio o cierta nostalgia te haría aislarte de cualquier evento familiar. Tu entorno se percataría de esta actitud y reclamará tu presencia. No te alejes, acércate a los que amas.

Acuario

Su cualidad es fija

Quiere decir que no se mueve, no le gustan los cambios o saltar de una cosa a otra. Si mezclamos la curiosidad intelectual del Aire con la permanencia de lo fijo, encontraremos personas constantes en la investigación. Un acuario tiene sed por el conocimiento. Lo fijo se concentra, aquí se concentra Aire (ideas), dando como resultado acumulación de información: saben de todo y siempre desean conocer más.

Acuario hoy

Surgirá un evento familiar entretenido, pasarás un momento agradable. Por la tarde se comunicará alguien que no quiere perder contacto contigo, fluirá el mutuo interés.

Piscis

Su regente planetario es Júpiter

En astrología clásica, Júpiter es caliente y húmedo, atributos necesarios para la gestación de la vida, por lo tanto, es considerado como un planeta benéfico. Rige sobre la madurez hasta los 68 años. Bien dispuesto hace a las personas religiosas, justas, fieles, misericordiosas, alegres, generosas y llenas de gracia. En el destino, influye sobre la riqueza, los honores, las dignidades, la fama, la gloria, la abundancia de hijos y la felicidad con ellos. Es significador natural del dinero, por lo tanto, favorece sobre el bienestar económico y la expansión.

Algunas escuelas modernas le brindan la regencia de Neptuno. Esto no tendría sentido, puesto que los planetas trans saturninos (Urano, Neptuno y Plutón) no reciben luz solar y, por lo tanto, no inciden en la conciencia individual.

Piscis hoy

Luego de una larga distancia, esa persona que al parecer era indiferente se acercará. Sin embargo, ya no te sientes tan interesado por sus constantes cambios. No seas radical y dale una oportunidad.