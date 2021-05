Encontrar el regalo perfecto para el Día de la madre puede tornarse una tarea ardua. Si bien algunos obsequios pueden parecer interesantes, en muchos casos una mala elección podría arruinar esta fecha. Para este domingo 9 de mayo, es menester rendir homenaje a la mujer que nos dio la vida con un detalle especial y sin errores. Para tal motivo, te mostramos una lista de regalos que no deberías dar para esta conmemoración .

Es válido recalcar que estos obsequios son subjetivos, y dependerán de los gustos y preferencias de cada familiar a quien se busque sorprender.

¿Qué no deberías de regalarle a mamá en su día?

Electrodomésticos y artículos de cocina

Estos son regalos que definitivamente no debes regalar en este Día de la Madre. Por lo que debes optar por algo que realmente le guste, no cosas que servirán para todos en el hogar.

En muchas ocasiones, los electrodomésticos pueden ser una mala elección. Foto: Pinterest

Productos para bajar de peso

Así tu intención no sea eso, le estás remarcando sus kilos de más. Por ello, se torna contraproducente regalar estos productos, y hasta podrían hacer sentir mal. En esa línea, es mejor evitar este mal rato.

Estos productos pueden ser un pésimo regalo. Foto: Pinterest

Joyas de baja calidad

Las joyas suelen ser buena opción de regalo para el Día de la Madre, pero si lo que buscas es sorprender a mamá, encuentra algo con dedicación y según sus gustos. Recuerda adquirir joyería de calidad, pues la de bajo costo no dura.

La bisutería no es una buena elección. Foto: Pinterest

Dinero

A pesar de que regalar dinero en el Día de la madre parezca una opción genial porque ella podría comprarse cualquier cosa que le guste, lo cierto es que es una mala idea. Esto solo demuestra la falta de interés por comprar o planear algo realmente especial.

Regalar dinero en efectivo demuestra el poco de interés de sorprender. Foto: Pinterest

Flores artificiales

Las flores están entre los regalos más comunes en esta fecha. Pero si es la opción que escogiste, intenta que sean artificiales, pues es de mal gusto y refleja el poco interés por el Día de la madre. Puedes optar por arreglos naturales de tulipanes, girasoles o rosas.

Las flores artificiales se malogran rápidamente. Foto: Pinterest

Ropa

Si todavía desconoces los gustos de tu mamá, lo mejor es no regalar ropa en este día, pues te arriesgarías a que algo no le quede o simplemente no le guste. Por otro lado, ten en cuenta que tu regalo por el Día de la madre puede terminar en las manos de alguien más o hasta guardado en el ropero para siempre.