¿Qué partidos de fútbol hay hoy viernes 7 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú) España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Alianza Lima vs. Binacional, Leicester vs. Newcastle, Stuttgart vs. Augsburg, Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy viernes 07 de mayo

Liga 1 Betsson

Hora Partido TV 15:30 Alianza Lima vs. Binacional Gol Perú

Premier League

Hora Partido TV 14.00 Leicester vs. Newcastle ESPN Play

Copa Sudamericana

Hora Partido TV 13.30 Stuttgart vs. Augsburg One Football APP

MLS

Hora Partido TV 20.30 Real Salt Lake vs. San Jose Earthquakes ESPN Play

