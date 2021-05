¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 7 de mayo por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy viernes 7 de mayo? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero. Además consulta.

Aries

Sus cualidades

Son entusiastas, siempre creen en sus proyectos y se sienten ganadores de cualquier competencia. No les falta iniciativa, para todo aquello que se requiere un paso adelante, son los primeros en acelerar. Son rápidos, no les temen a los errores y tienen espíritu constructivo. Son luchadores, fuertes, competitivos, generosos y apasionados.

Aries hoy

Tendrás excelentes ideas para salir de estado de estancamiento en el que te has mantenido. Hoy conversarás con una persona que te ayudará con el asesoramiento que necesitas.

Tauro

Profesiones

Cualquier empleo que permita estabilidad, un ritmo lento, en un ambiente agradable y donde se experimente cierta rutina. Los sectores relacionados al arte, a la creatividad, la belleza, como la construcción y las finanzas llaman poderosamente su atención. También, es muy común encontrar a un Tauro en profesiones relacionadas a la agricultura o a la ganadería. Son muy buenos banqueros, comerciantes, granjeros, contadores, joyeros y matemáticos.

Tauro hoy

Llega una nueva oportunidad para el crecimiento laboral y económico. En poco tiempo lograrás la estabilidad que habías perdido. En el amor, decides alejarte de esa persona y reflexionar.

Géminis

Signo de Aire

Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Géminis hoy

Sales de un período de incertidumbre gracias al apoyo que tendrás de amistades o compañeros. Terminas el día en una agradable reunión con familiares, pasarás un grato momento.

Cáncer

Su cualidad es cardinal

Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Cáncer hoy

Llega una propuesta para realizar una inversión que será rentable, solo negocia bien los acuerdos. En lo personal, un familiar te pedirá disculpas por las actitudes que tuvo, volverá la armonía.

Leo

Arcano del Tarot: la fuerza

En el despliegue del Tarot, la mente subconsciente aparece en distintos momentos. Ella es la guardiana del Templo de Salomón en el arcano de la Suma Sacerdotisa, luego se convierte en Eva, en la carta de Los Amantes; ahora aparece representada por una mujer vestida de blanco acariciando las fauces de un León en La Fuerza. En esta imagen, el león rojizo es la representación de las fuerzas del cosmos. Un cinturón de rosas, las mismas que aparecen en la carta de El Mago, rodea su cintura y simboliza que el subconsciente (La mujer) y la conciencia (el Mago) se unen a través de los deseos (Las rosas). Esta carta es otro recordatorio que la mente (El Mago) influye en el subconsciente (La mujer de blanco) y este último, transforma el contenido de la conciencia (pensamientos) en ondas de energía que son recibidas por las fuerzas del cosmos (el león), este último se encarga de darles forma y manifestación en el mundo real. En adivinación La Fuerza no habla de pasión, vitalidad, fortaleza, una gran energía, poder de mando, así como autoridad y dominio sobre circunstancias y personas.

Leo hoy

No comuniques tus proyectos a las personas inadecuadas. Alguien pesimista podría quitarte el entusiasmo refiriéndose a tus ideas de una manera negativa. Guarda silencio y todo lo conseguirás.

Virgo

Signo de Tierra

Volvemos a un terreno de introspección, aquí la energía vuelve a replegarse y a no mostrarse fácilmente. Los signos de Tierra son prudentes, no se lanza abruptamente como el Fuego, piensan en las consecuencias de todo y solo al sentirse seguros se animan a entrar en acción. Son concretos, nunca se andan por las ramas, ni se pierden en fantasías, van al grano.

Virgo hoy

Deberás de tratar con una persona desconfiada y de mal carácter. Es el momento de actuar con sutileza y usar tu poder de convencimiento, esta será clave para que logres tus propósitos.

Libra

Su polaridad es masculina

Incrementa la capacidad de acción, necesitan estar en constante movimiento, haciendo algo o gestionando. La mayoría de sus ideas (Aire) las llevan a la acción (polaridad masculina + energía cardinal), piensan y ejecutan, ese es su proceder. Como mencionamos, aquí la regencia es de Venus (atracción), haciendo que sus gestos y maneras tengan un encanto especial, pero esta regencia planetaria no atenúa la influencia masculina del signo: son reflexivos, mentales, necesitan de razones y, por lo tanto, no son sensibles a la emoción o al puro sentimiento.

Libra hoy

Ese proyecto que te entusiasma logrará consolidarse solo si estableces buenas alianzas. Hoy conversarás con alguien interesado en tus ideas, hablarás de presupuestos y lograrás convencerlo.

Escorpio

Signo de Agua

Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Escorpio hoy

Esa persona que parecía ayudarte tendrá actitudes que te harían desconfiar de sus intenciones. Empezarás a fijarte en detalles que no habías considerado y tomarás la decisión de alejarte.

Sagitario

Características del signo

Les interesa la política, la justicia, la vida espiritual y académica; tienen muchas preguntas sobre el destino del hombre y buscan responderlas en religiones o en cualquier camino que los lleven a saciar esa sed de conocimiento. El problema está en la tendencia a exagerar (Júpiter) no saben establecer límites de ningún tipo, esto puede llevarlos a excederse y perjudicarse.

Sagitario hoy

Enfrentarás algún problema inesperado y es posible que te sientas nervioso, no dejes que el temor te haga perder la brújula y busca asesoría. En poco tiempo lograrás recuperar el orden.

Capricornio

Su regente planetario es Saturno

En astrología clásica, Saturno es frío y seco, cualidades contrarias a la vida, por lo tanto, es de naturaleza maléfica. Su movimiento es muy lento, rige desde la decrepitud y hasta el final de la vida. Da una profunda inteligencia, prudencia, gusto por las ciencias y la investigación. Paciente, perseverante y laborioso. Mal configurado, hace a la persona egoísta, ambiciosa, melancólica, temerosa; no le gusta el contacto con la sociedad, prefiere la soledad y los ambientes con poca luz.

Capricornio hoy

Te está costando tomar la decisión de iniciar ese proyecto que antes te había entusiasmado tanto. Hay una persona esperando una respuesta tuya, es el momento de definirte.

Acuario

Profesiones

Necesitan de una profesión que pueda brindarle independencia, autonomía y posibilidad de experimentar. Le va bien una carrera ligada a la tecnología o a las comunicaciones, también aquellas relacionadas a la creatividad o la vanguardia. Las ciencias, la aeronáutica, la radio, el cine o la televisión son ámbitos donde podrá desplegar todos sus talentos.

Acuario hoy

Logras resolver exitosamente una labor muy agotadora. Te sentirás satisfecho con los resultados. En el amor, alguien que te interesa se acercará para mostrar abiertamente sus intenciones.

Piscis

Sus cualidades

Es generoso, compasivo, servicial, sensible, sentimental, caritativo, desinteresado y humanitario. No le gusta pelear (exaltación de Venus), todo lo contrario, siempre busca conciliar. A pesar de la sensibilidad y su tendencia lacrimógena, gusta del arte, de la alegría y de la música. Tiene un fuerte sentido artístico y espiritual, es muy desprendido, ayudará cada vez que pueda, sin importar si pierde en el camino.

Piscis hoy

Tienes que tomar una decisión frente a ese trámite que viene dilatándose tanto tiempo, permitir más demoras podría estar afectando el desarrollo de actividades importantes para tu economía.