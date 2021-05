¿Qué partidos de fútbol hay hoy jueves 6 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú) España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Real Madrid vs Barcelona, PSG vs Lyon, Boca Juniors vs Gimnasia, Universitario vs Melgar. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy jueves 06 de mayo

Europa League

Hora Partido TV 14.00 Arsenal vs. Villarreal ESPN Play, Fox Sports 14.00 Roma vs. Manchester United ESPN Play, ESPN 2

Copa Libertadores

Hora Partido TV 17.00 Junior vs. Fluminense Facebook Watch 17.00 Always Ready vs. Deportivo Táchira Fox Sports 2 17.00 Atlético Nacional vs. Argentinos Juniors ESPN 2 19.00 Santa Fe vs. River Plate ESPN 2 21.00 Deportivo Guaira vs. América de Cali ESPN 2

Copa Sudamericana

Hora Partido TV 17.15 Gremio vs. Aragua Fox Sports 17.15 Arsenal vs. Jorge Wilstermann ESPN 17.15 Libertad vs. Atlético Goianense DirecTV Sports 19.30 La Equidad vs. Lanús ESPN 3 19.30 Peñarol vs. River Plate Asunción Fox Sports 2 19.30 San Lorenzo vs. 12 de Octubre ESPN 19.30 Sport Huancayo vs. Corinthians DirecTV Sports

Primeira de Portugal

Hora Partido TV 9.00 Moreirense vs. Nacional Bet365 11.00 Belenenses vs. Portimonense Bet365 12.00 Benfica vs. Porto GolTV 14.30 Farense vs. Victoria Guimaraes Bet365

