¿Qué partidos de fútbol hay hoy miércoles 5 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú), España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Chelsea vs. Real Madrid, Independiente del Valle vs. Universitario y Rentistas vs. Sporting Cristal. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy miércoles 5 de mayo

Champions League

HORA PARTIDO TV 14:00 Chelsea vs Real Madrid ESPN. ESPN 2

Partidos de hoy: Copa Libertadores

HORA PARTIDO TV 17:00 Racing Club vs São Paulo ESPN 17:00 Independiente del Valle vs Universitario ESPN 2 19:00 Santa Fe vs River Plate ESPN 19:00 Internacional vs Olimpia FOX Sports 2 19:00 Rentistas vs Sporting Cristal ESPN 2 21:00 Universidad Católica vs Nacional ESPN 2

Partidos de hoy: Liga Campeones CONCACAF