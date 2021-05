¿Qué partidos de fútbol hay hoy lunes 03 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú) España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Real Madrid vs Barcelona, PSG vs Lyon, Boca Juniors vs Gimnasia, Universitario vs Melgar. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy lunes 03 de mayo

Premier League

Hora Partido TV 12:00 p. m. West Bromwich Albion vs. Wolverhampton Wanderers ESPN Play 14:15 p. m. Burnley vs. West Ham United ESPN Play

LaLiga

Hora Partido TV 14:00 p. m. Sevilla vs. Athletic Club ESPN 3

Bundesliga

Hora Partido TV 11:00 a. m. Mainz 05 vs. Hertha BSC OneFootball

Serie A de Italia

Hora Partido TV 13:45 p. m. Torino vs. Parma ESPN Play

Liga 1 Betsson

Hora Partido TV 11:00 a. m. Sport Huancayo vs. Alianza Universidad GolPerú 15:30 p. m. César Vallejo vs. Cusco FC GolPerú 18:00 p. m. Cienciano vs. Carlos Mannucci GolPerú

Superliga Argentina

Hora Partido TV 13:45 p. m. Sarmiento vs. Gimnasia La Plata TyC Sports 16:00 p. m. Estudiantes vs. Platense ESPN 2

Primera división de Chile

Hora Partidos TV 19:30 p. m. Universidad Chile vs. Santiago Wanderers TNT Sports

Primera división de Paraguay

Hora Partidos TV 18:00 p. m. River Plate vs. Libertad Bet365

Primera división de Ecuador

Hora Partidos TV 19:00 p. m. Delfín vs. Olmedo GolTV Play 19:00 p. m. Olmedo vs. Guayaquil City GolTV

Primera división de Bolivia