¿Qué partidos de fútbol hay hoy domingo 2 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú) España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Manchester United vs Liverpool, Valencia vs Barcelona, Mónaco vs Olympique Lyon, Sporting Cristal vs Alianza Lima . Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy domingo 2 de mayo

Premier League

Hora Partido TV 8:00 Newcastle United vs Arsenal ESPN Play 10:30 Manchester United vs Liverpool ESPN 2 13:15 Tottenham Hotspur vs Sheffield United ESPN Play

LaLiga Santander

Hora Partido TV 7:00 Real Valladolid vs Real Betis ESPN Play 9:15 Villarreal vs Getafe DirecTV Sports 610 y 1610 11:30 Granada vs Cádiz DirecTV Sports 610 y 1610 14:00 Valencia vs Barcelona ESPN2

Ligue 1

Hora Partido TV 10:05 Montpellier vs Saint-Étienne DirecTV Sports 612 y 1612 14:00 Monaco vs Olympique Lyonnais DirecTV Sports 610 y 1610

Serie A de Italia

Hora Partido TV 5:30 Lazio vs Genoa ESPN Play 8:00 Napoli vs Cagliari ESPN Play 8:00 Sassuolo vs Atalanta ESPN 2 8:00 Bologna vs Fiorentina ESPN Play 11:00 Udinese vs Juventus ESPN 3 13:45 Sampdoria vs Roma ESPN Play

Superliga Argentina

Hora Partido TV 8:00 Boca Juniors vs Lanús ESPN

TNT Sports 10:10 Independiente vs Atlético Tucumán FOX Sports Premium 12:20 San Lorenzo vs Godoy Cruz TNT Sports 14:30 Banfield vs River Plate ESPN

FOX Sports Premium 16:40 Rosario Central vs Newell’s Old Boys TNT Sports

FOX Sports Premium

Liga 1 Betsson

Hora Partido TV 15:30 Sporting Cristal vs Alianza Lima GOL Perú

Primera División de Colombia