¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 2 de mayo por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy jueves 2 de mayo? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero. Además consulta.

Aries

Su polaridad es masculina

En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Aries hoy

Aquel problema familiar que te ha ocasionado tantas tensiones se solucionará con el apoyo que recibirás de una persona de buena voluntad y hábil. Todo empieza a cambiar de manera positiva Tauro.

Signo de Tierra

Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Tauro hoy

Tal vez tengas alguna diferencia con miembros de tu familia, lo que no te permitiría concentrarte sobre las cosas que deseas avanzar. El silencio y la calma evitarán mayores tensiones.

Géminis

Signo de Aire

Al igual que el Fuego, este elemento es masculino, pero con una expresión más moderada. Aquí la actividad es principalmente mental, los de Aire siempre están pensando en algo, además les interesa aprender y compartir aquello que saben. Tienden a analizarlo todo, esto les dificulta experimentar la vida sentimental o el sentir. Para ellos la razón está por encima de todo.

Geminis hoy

Pese a haber asumido el compromiso de visitar a algunos familiares, elegirás cambiar tus planes y descansar. Hace mucho buscabas ese momento especial de soledad y esta será la tarde.

Cáncer

Su regente planetario es la Luna

En Astrología clásica, la Luna es fría y exageradamente húmeda. Vista desde la Tierra, es luego del Sol, la más grande y luminosa, por estas características es que los antiguos la denominaron el alma sensitiva, vinculandola con la personalidad y la salud. Rige sobre los líquidos del cuerpo, pero también sobre las aguas, los flujos y reflujos de los mares. Bien dispuesta, la Luna puede dar celebridad, popularidad y conexión con las masas. En la personalidad genera emotividad, sensibilidad, honradez, pero también, ciclotimia, subjetividad, tendencia al capricho y a la fantasía.

Cáncer hoy

Una persona de tu entorno más cercano se sentirá en el derecho de reclamarte alguna ausencia o falta de apoyo. Sus palabras serían duras, pero hallarás la forma de disculparte y recuperar tu armonía.

Leo

Profesiones

Toda labor que esté relacionada con el organizar, dirigir y mandar. Es muy creativo, necesita espacios donde pueda inspirarse y plasmar sus ideas, muchas de ellas, brillantes y exitosas. Son buenos directores, jefes, presidentes de directorio, capataces, organizadores y encargados. Es el signo del arte dramático, hay muchas personas dedicadas a la actuación que nacieron bajo este signo zodiacal. Pueden ser buenos joyeros, actores, organizadores de eventos y fiestas, etc.

Leo hoy

Comienza una nueva etapa en tu vida sentimental. Alguien desea conocerte y no te será indiferente porque empezará a acercarse. No serás indiferente a sus intenciones, te dejarás llevar.

Virgo

Su cualidad es Mutable

El ir y venir de la energía mutable aumenta de sobremanera su indecisión e inquietud; necesitan hacer algo, pero muchas veces no saben qué ni cómo. Lo mutable mezcla el principio masculino con el femenino: por momentos parecen sumisos y tímidos (principio femenino), pero esto resulta ser una sutil estrategia con la que logran dominar a los demás (principio masculino). La mutabilidad provee de objetividad, lo que les permite ponerse en distintos ángulos y apreciar al detalle cualquier situación.

Virgo hoy

No estás cómodo tras ese intercambio de palabras. El ambiente ha perdido calidez y buscarás la forma de estar más cerca con tus seres queridos para limar asperezas. Recuperarás la armonía.

Libra

Características del signo

Libra es regido por Venus, al igual que Tauro. Ambos signos están asociados a la idea de belleza, pero desde perspectivas diferentes: Tauro es la belleza natural y Libra una expresión más sofisticada de la misma. Es como comparar la belleza de un bosque (Tauro) con los jardines de Versalles (Libra). Este signo representa la estética, así como el arte y especialmente la música. Muchos nacidos bajo este signo tienen inclinación al canto o a la danza. Ya sabemos que Libra es belleza sofisticada, entonces ¿cómo notamos eso en una persona? Pues bien, un Libra será atractivo, diplomático, educado, sabrá estar y comportarse.

Es la exaltación de Saturno, esto hace que un Libra sea reflexivo, racional, muy inteligente y prudente. Le importará las formas y respeto por las normas, por lo ético o lo establecido. Cuando se encuentra frente a una injusticia, reaccionará furiosamente, no tolera la falta de responsabilidad o de ética. Libra también es la caída del Sol, por lo que el ego queda relegado: aquí lo importante es el bienestar del otro, estar en armonía con todos y si es posible, tiende a inhibir sus deseos por temor a que estos afecten u ofendan a los demás. Marte se encuentra en exilio, las peleas o las confrontaciones no son una opción, por lo menos, en una primera línea. Libra buscará conciliar y pacificar a las almas combativas. Ahora, cuando pierde la calma no habrá quien lo controle: En este signo Marte está en caída, por lo tanto, hay un mal manejo de la ira.

Un libra promedio sufre mucho para tomar decisiones; para ellos el acto de elegir representa un profundo conflicto interno.

Libra hoy

No prolongues ese descanso cuando tienes tantas cosas por organizar a nivel familiar y también laboral. Aprovecha bien el día para que no empieces una semana con un exceso de pendientes.

Escorpio

Su cualidad es fija

Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Escorpio hoy

Esa persona que te mintió intentará acercarse para buscar tu perdón. No aceleres los procesos, necesitas pensar bien qué debe de mejorarse en esa relación antes de vincularte de nuevo.

Sagitario

Signo de Fuego

Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Sagitario

Es posible que hayas quebrado las reglas que una persona había impuesto sobre convivencia y orden familiar. Habrá reclamos y sanciones que tendrás que asumir. Intenta mantener el orden.

Capricornio

Su polaridad es femenina

Acentúa su receptividad a las impresiones del mundo exterior, aprende de lo que ve y lo incorpora. Lo femenino recibe, es un signo que acepta las órdenes, le gusta cumplir con las reglas, las respeta. Alejado de cualquier apasionamiento, puede considerar las cosas con más reflexión y serenidad. Es un signo ecuánime, obra con rectitud, imparcialidad y nunca se deja llevar por la emoción del momento.

Capricornio hoy

Por la tarde tendrás un espacio libre para pensar cómo resolver ese problema económico que te preocupa. Llegarán a tu mente soluciones eficaces, volverá tu tranquilidad.

Acuario

Arcano del Tarot: la estrella

Bajo un cielo despejado donde brillan los siete planetas clásicos rodeando a una gran estrella de ocho puntas, representando al divino, se encuentra la sacerdotisa de la naturaleza, completamente desnuda y derramando el contenido de dos vasijas. Ella es invisible a la mirada del profano y para camuflarse utiliza los paisajes más hermosos de la naturaleza: corre invisible por la corriente de los ríos, conversa con el universo elevando mensajes a través del cantar de las aves, huye de nosotros cuando el venado huye del cazador; solo se deja ver por el iniciado o cuando ingresamos en un profundo estado de meditación. Es con los sentidos internos que logramos contemplarla. En la mano derecha sostiene una vasija y derrama sus aguas sobre un pozo, esas son las aguas del inconsciente individual vertidos en el inconsciente colectivo. En la mano izquierda sostiene otra vasija, las aguas que caen de ella se dividen en cinco chorros, representa la conciencia individual, los sentidos físicos y la experiencia de estos en la materia (caen sobre la tierra). Un ibis (ave egipcia) aparece en el fondo, posada sobre un árbol, representa a la mente humana, lo volátil del pensamiento y la necesidad de aquietarse para que pueda percibir un mundo más sutil desde la autocontemplación. En adivinación esta carta representa la esperanza, favores que vienen del cielo, la buena suerte, la buena fortuna y el apoyo de las amistades.

Acuario hoy

Diversas situaciones familiares o personales te han causado desgaste y cansancio. Hoy buscarás alejarte de los tuyos y reponer energías y descansar. Solo evita un aislamiento exagerado.

Piscis

Su cualidad es mutable

Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Piscis hoy

Una amistad usualmente alegre se comunicará contigo para sacarte de ese estado de nostalgia y tristeza en el que habías caído. Sus palabras cambiarán tus ánimos y te sentirás mejor.