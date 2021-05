¿Qué partidos de fútbol hay hoy sábado 1 de mayo? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú) España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Real Madrid vs Osasuna, Crystal Palace vs Manchester City, Milan vs Benevento, Alianza Atlético vs Universitario. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy sábado 1 de mayo

Premier League

Hora Partido TV 6:30 Crystal Palace vs Manchester City ESPN

ESPN Play 9:00 Brighton vs Leeds ESPN

ESPN Play 11:30 Chelsea vs Fulham ESPN 2

ESPN Play 14:00 Everton vs Aston Villa ESPN

ESPN Play

La Liga

Hora Partido TV 7:00 Eibar vs Alavés ESPN 3

ESPN Play 9:15 Elche CF vs Atlético de Madrid DIRECTV Sports 11:30 S. D. Huesca vs Real Sociedad DIRECTV Sports 14:00 Real Madrid vs Osasuna DIRECTV Sports

Serie A de Italia

Hora Partido TV 8:00 Hellas Verona vs Spezia ESPN Play 11:00 Crotone vs Inter ESPN

ESPN Play

RAI 13:45 Milan vs Benevento ESPN 2

ESPN Play

Primeira Liga de Portugal

Hora Partido TV 9:30 Gil Vicente vs Farence GOL TV Play 12:00 Santa Clara vs Boavista GOL TV

GOL TV Play 12:00 Portimonense vs Rio Ave GOL TV Play 14:30 Sporting Lisboa vs Nacional GOL TV

GOL TV Play

Ligue 1

Hora Partido TV 10:00 PSG vs Lens DIRECTV Sports

TV5 Monde 14:00 Lille vs Niza ESPN 3

ESPN Play

Liga 1 Betsson

Hora Partido TV 11:00 Binacional vs Melgar GOL Perú 15:30 Alianza Atlético vs Universitario GOL Perú

Primera División de Chile

Hora Partido TV 11:30 U. La Calera vs Antofagasta TNT Sports 2 14:30 U. Española vs Audax Italiano TNT Sports 17:00 Ñublense vs Colo-Colo TNT Sports 2

Liga MX