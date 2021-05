¿Qué dice mi signo hoy? horóscopo diario 1 de mayo por signo zodiacal

¿Qué te depara el horóscopo hoy sábado 1 de mayo? Entérate de las predicciones para tu signo zodiacal en el amor, salud y dinero.

Aries

Signo de fuego

Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Aries hoy

Organizarás tu tiempo para distraerte o convocar amistades y divertirte, pero es posible que un familiar y algunas obligaciones pendientes sean el impedimento para concretar tus planes.

Tauro

Su cualidad es fija

Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Tauro hoy

Un momento de soledad y reflexión te permitirá aclarar tu mente y encontrar solución a ese problema que tantas tensiones te ha generado. En adelante, destacarás por tu paciencia y practicidad.

Géminis

Su polaridad es masculina

De aquí nace esa característica por no estar quietos, es una energía activa, inclina al movimiento y la acción incesante. Son de exteriorizar, como todo signo masculino, no se quedan con lo que piensan o sienten, tienden a decir sin pensar en las consecuencias. La creatividad es otra característica, los signos masculinos siempre están ideando nuevas metas por alcanzar.

Geminis hoy

Aprovecharás un momento para hablar con esa persona que aún quieres, pero notarás cierta evasión de su parte. No presiones y deja que el tiempo pase, luego podrás expresar tus sentimientos.

Cáncer

Su regente planetario es la Luna

En Astrología clásica, la Luna es fría y exageradamente húmeda. Vista desde la Tierra, es luego del Sol, la más grande y luminosa, por estas características es que los antiguos la denominaron el alma sensitiva, vinculandola con la personalidad y la salud.

Rige sobre los líquidos del cuerpo, pero también sobre las aguas, los flujos y reflujos de los mares. Bien dispuesta, la Luna puede dar celebridad, popularidad y conexión con las masas. En la personalidad genera emotividad, sensibilidad, honradez, pero también, ciclotimia, subjetividad, tendencia al capricho y a la fantasía.

Cáncer hoy

El reprimir lo que sientes y no expresar lo que piensas le hacen pensar a esa persona que tiene la razón. No saldrás de esta situación si no rompes con tu silencio, es el momento de cambiar.

Leo

Arcano del Tarot: la fuerza

En el despliegue del Tarot, la mente subconsciente aparece en distintos momentos. Ella es la guardiana del Templo de Salomón en el arcano de la Suma Sacerdotisa, luego se convierte en Eva, en la carta de Los Amantes; ahora aparece representada por una mujer vestida de blanco acariciando las fauces de un León en La Fuerza.

En esta imagen, el león rojizo es la representación de las fuerzas del cosmos. Un cinturón de rosas, las mismas que aparecen en la carta de El Mago, rodea su cintura y simboliza que el subconsciente (La mujer) y la conciencia (el Mago) se unen a través de los deseos (Las rosas).

Esta carta es otro recordatorio que la mente (El Mago) influye en el subconsciente (La mujer de blanco) y este último, transforma el contenido de la conciencia (pensamientos) en ondas de energía que son recibidas por las fuerzas del cosmos (el león), este último se encarga de darles forma y manifestación en el mundo real.

En adivinación La Fuerza no habla de pasión, vitalidad, fortaleza, una gran energía, poder de mando, así como autoridad y dominio sobre circunstancias y personas.

Leo hoy

Una persona de malas intenciones estará muy pendiente de ti. No ignores esta situación y cuida al detalle cada proceso que gestiones en el día, evitarás verte perjudicado por tus detractores.

Virgo

Características del signo

Una de las principales características de Virgo es categorizar y clasificar, es por esto que se lo relaciona con la idea de orden. Un Virgo promedio tiene muchas carpetas en la computadora, todas ellas muy ordenadas, donde tiene toda su información clasificada.

Esto podría extrapolarse a otros ámbitos de su vida: clasifican situaciones por orden de importancia e incluso, relaciones. En este signo, también hay una profunda necesidad por destilar, purificar, desmenuzar para así quedarse con lo esencial de cada situación.

Al ser un signo de Mercurio, planeta que también se exalta en este signo del zodiaco, resalta por inteligencia: aman la investigación, son analíticos, les interesa el estudio y las matemáticas.

Virgo hoy

Las dudas no te permiten salir de esa situación limitante. Deja a un lado la inseguridad y anímate a iniciar ese proyecto que tanto deseas, depende de ti comenzar otra etapa en tu vida profesional.

Libra

Sus cualidades

Tienen tacto, son diplomáticos, no pueden hacer algo que dañe o perjudique a otro. Posee una gran sensibilidad social, es educado, cortés, actúa con amabilidad y suavidad. Es amistoso, extrovertido, tiene una tendencia pacifista y conciliadora. Además de buen juicio, sentido de la armonía y balance.

Libra hoy

No te dejes envolver por las palabras o muestras de afecto de esa persona que sabes no está siendo transparente. Deja tus sentimientos al margen y pide las aclaraciones que estás necesitando.

Escorpio

Sus defectos

Extremadamente desconfiados, no se creen nada que no puedan comprobar, siempre están pensando en las malas intenciones que se esconden a su alrededor. El rencor es su talón de Aquiles, les cuesta superar una mala experiencia emocional, es como agua estancada dentro de ellos.

Se necesita de mucha evolución para trascender esa tendencia. La venganza sería una característica del Escorpión involucionado; en sus peores facetas, pueden sentir placer con el dolor del enemigo.

Escorpio hoy

Luego de un tiempo de espera tomas la decisión de realizar ese viaje corto o cambio que estabas esperando. Es posible que surjan ciertos obstáculos para concretarlo, pero lo conseguirás.

Sagitario

Profesiones

Todas aquellas donde se sientan libres, independientes o con libertad de acción. Les encanta los estudios, pueden inclinar a las ciencias, a la enseñanza, también hacia las leyes (Júpiter), pueden ser muy buenos abogados o jueces.

Todo lo relacionado con el extranjero llama su atención: intérpretes, traductores, agente turístico, piloto, importadores, aduanas, etc.

Sagitario

La actitud de la persona que te interesa no te hace sentir bien. No es conveniente el silencio, anímate a expresar tus dudas. Entenderá tu estado y tratará de cambiar para tu tranquilidad.

Capricornio

Características del signo

Saturno es un planeta relacionado con las ciencias. Un Capricornio necesita datos precisos y estadísticas para establecer sus creencias, no se lleva bien con las filosofías, religiones o cualquier idea sostenida en la fe. Muchos tienen atracción por los números, también por el ajedrez y la investigación.

Capricornio hoy

Le darás la espalda a los resentimientos y buscarás a esa persona para aclarar todo aquellos que los daño y distanció; te hará bien dejar atrás los malos recuerdos. Te sentirás en armonía.

Acuario

Signo de aire

Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información

Acuario hoy

Una amistad que ha peleado contigo te buscará para disculparse, pero no te sentirás preparado para integrarla a tu círculo social y decidirás mantenerte al margen. No guardes resentimientos.

Piscis

Su cualidad es mutable

Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Piscis hoy

Te sentirás en armonía con las personas que amas, esto cambiará tu estado de ánimo y lo manifestarás en una actitud alegre y divertida. Por la tarde, recibirás la comunicación de quien te interesa.