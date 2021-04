¿Qué partidos de fútbol hay hoy viernes 30 de abril? Sigue minuto a minuto los resultados de los partidos televisados más importantes que se juegan hoy. Conoce los horarios, cómo y dónde ver la transmisión en vivo desde Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Chile, Perú) España y Estados Unidos.

Dentro de los partidos de hoy televisados tenemos Southampton vs Leicester City, Celta de Vigo vs Levante, Vélez Sarfield vs Patronato, Sport Boys vs Deportivo Municipal. Revisa el calendario completo de fútbol para hoy a continuación.

Partidos, horarios y canales para hoy viernes 30 de abril

Premier League

Hora Partido TV 14:00 Southampton vs Leicester City ESPN Play

La Liga

Hora Partido TV 14:00 Celta de Vigo vs Levante ESPN 3

Primeira Liga

Hora Partido TV 9:00 Paços de Ferreira vs Belenenses GOL TV Play 11:00 Vitória Guimarães vs Moreirense GOL TV

GOL TV Play 13:00 Tondela vs Benfica GOL TV

GOL TV Play 15:15 Porto vs Famalicão GOL TV

GOL TV Play

Ligue 1

Hora Partido TV 14:00 Olympique Marseille vs Strasbourg DirecTV Sports 610 y 1610

Copa de Alemania

Hora Partido TV 13:30 Werder Bremen vs RB Leipzig DIRECTV Sports

Superliga Argentina

Hora Partido TV 16:00 Vélez Sarsfield vs Patronato FOX Sport Premium 19:00 Colón vs Arsenal TNT Sports

Primera División de Perú

Hora Partido TV 11:00 UTC Cajamarca vs Ayacucho GOL Perú 15:30 Universidad San Martín vs Academia Cantolao GOL Perú 18:00 Sport Boys vs Deportivo Municipal GOL Perú

Liga MX

Hora Partido TV 17:00 Celaya vs Atlante ESPN

