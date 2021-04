El padrón de vacunación de personas de 70 a 79 años se puso a disposición de la población a través de la plataforma Pongo el hombro este miércoles 28 de abril. Ello a fin de que los adultos mayores de este grupo de edad puedan acceder a la información de su hora, fecha y lugar de inmunización contra la COVID-19 en Lima y Callao.

Los familiares de este grupo etario deben recordar que es necesario colocar el número de Documento de Identidad Nacional (DNI) para realizar la consulta. La inmunización a este sector de la población iniciará este viernes 30 de abril y se ampliará hasta mediados de julio. Así también, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que la aplicación de las dosis de Pfizer se realizará todos los días a fin de llegar a la meta.

A continuación, te presentamos todos los detalles de la vacunación en Lima y Callao:

¿Cuándo inicia la vacunación a los mayores de 70 años?

La jornada de vacunación de este grupo poblacional será a partir del 30 de abril y según lo expuesto por el viceministro de Salud, Arturo Granados, podría prolongarse hasta mediados de julio. El objetivo es inmunizar con dos dosis a los adultos mayores.

¿Dónde y cómo saber si me toca vacunarme?

Ingresa a la plataforma pongoelhombro.gob.pe

Digita tu número de DNI y acepta la política de privacidad.

Hacer clic en consultar.

Finalmente, la web te confirmará si estás en el Padrón Nacional de Vacunación y si tienes una cita programada.

En caso todavía no tengan una fecha de vacunación, te saldrá un mensaje informándote si te están tomando en cuenta: “Te encuentras en el Padrón Nacional de Vacunación. Seguimos trabajando para integrar la información de tu fecha y lugar de vacunación. Por ahora, puedes consultar si tu vacuna ya está programada en otras plataformas oficiales”.

Plataforma Pongo el hombro. Foto: captura/Gob.pe

¿Qué vacuna se aplicará a los mayores de 70 años?

La vacuna usada dentro del Plan Nacional de Vacunación aprobado por el Gobierno para este grupo etario se realiza con dosis de la vacuna de Pfizer

¿Qué pasa si no figuro en el padrón o pierdo mi cita?

En caso tu familiar adulto mayor resida en Lima o Callao, tenga el rango de 70 a 79 años y no se encuentre en el padrón de inmunización, puedes llamar al 113 (Minsa) o al 107 (EsSalud) para que un equipo resuelva el problema y te indiqué el motivo de que no aparezcan los datos. Asimismo, estas líneas le brindarán información sobre el centro de vacunación más cercano y en caso de que no logre asistir el día programado para su vacunación, podrá asistir al lugar de vacunación más cercano a su domicilio el lunes 3 y martes 4 de mayo para ser inmunizada.

¿Cuáles son los puntos de vacunación?

Distritos Centros de vacunación Comas . Plaza Norte . Explanada de la Municipalidad de Comas Los Olivos . Plaza Norte Independencia . Plaza Norte. Clínica Jesús del Norte San Juan de Lurigancho . Parque Zonal Huiracocha . Clínica San Miguel Arcángel (SJL) La Molina . Estadio Monumental Santiago de Surco . Clínica San Pablo. I.E. Polo Jiménez. Jockey Club del Perú San Martín de Porres . I.E. José Granda. Parque Zonal Mayta Capac Miraflores . Estadio Manuel Bonilla. Clínica Delgado Ate . Estadio Municipal Ollantaytambo. San Isidro Labrador Ancón . Estadio José Balta Santa Rosa . Estadio José Balta Lurigancho Chosica . Estadio Municipal de Chosica Surquillo . Estadio Municipal de Surquillo Carabayllo . Estadio Lolo Fernández de Carabayllo Puente Piedra . Complejo deportivo de Puente Piedra El Agustino . Regimiento de Caballería Domingo Nieto Rímac . I.E. Tte. Coronel Alfredo Bonífaz San Isidro . Complejo deportivo - Municipalidad de San Isidro Santa Anita . Estadio Chancas de Andahuaylas Pueblo Libre . Complejo deportivo de Pueblo Libre Chorrillos . Colegio Pedro Ruiz Gallo Barranco . Complejo deportivo Chipoco El Cercado . Campo de Marte . Centro Aljovín Breña . Campo de Marte San Miguel . Parque de las Leyendas Magdalena del Mar . Parque de las Leyendas Lince . Playa Miller Jesús María . Playa Miller San Luis . VIDENA La Victoria . VIDENA San Borja . Polideportivo San Borja San Juan de Miraflores . Complejo del IPD Villa María del Triunfo . Complejo deportivo VMT Villa El Salvador . Polideportivo VES Chaclacayo . I.E. Felipe Santiago Estenos Cieneguilla . Loza deportiva Municipal de Cieneguilla Callao . Real Felipe . Coliseo El Pescador - Bellavista Bellavista . Real Felipe La Perla . Real Felipe Carmen de la Legua . Real Felipe La Punta . Real Felipe Ventanilla . Liceo Naval Manuel Clavero Muga. Plaza Cívica de Ventanilla Mi Perú . Estadio Municipal Mi Perú Lurín . Complejo deportivo José Fuentes - Zona A Pachacamac . Estadio Municipal del Cercado de Pachacamac Pucusana . Centro de Salud Pucusana San Bartolo . Puesto de salud San Bartolo Punta Hermosa . Puesto de salud Punta Hermosa Punta Negra . Puesto de salud Punta Negra Santa María del Mar . Centro de salud Pucusana

¿Cuál es el horario de atención?

La aplicación de la dosis de Pfizer será todos los días en el horario de 7.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. a partir del 30 de abril hasta mediados de julio. No olvides que para recibir la dosis se debe portar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Con este panorama, el Gobierno espera cumplir su objetivo de vacunar a los adultos mayores de 60 antes de finalizar su período de transición. Asimismo, en las regiones ya se está avanzando con la inoculación de las personas mayores de 80 años.

