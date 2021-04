Acapulco Shore vuelve con su temporada 8. El famoso, sintonizado y polémico reality show de MTV estrena este martes 27 de abril una nueva entrega que juntará a concursantes experimentados y debutantes, y que promete las fiestas, los amoríos, los conflictos y los excesos tan esperados por la fanaticada.

Figuras como Mane, Jawy y ‘Potro’ no dirán presente en esta temporada. Quienes si regresan son Karime (la única integrante original), Nacha, Jey, Chile y varios otros. Por otra parte, entre las flamantes incorporaciones destacan la estrella de TikTok Diego Garciasela, el músico Aaron Albores ‘El Capitán’ y la modelo Jaylin Castellanos.

Como las clásicas salidas de los participantes no serán posibles debido a las restricciones por el coronavirus, la nueva mansión incorporará cantinas, zonas de baile, piscinas y hasta un antro para que el desenfreno continúe. Conoce aquí todos los detalles del estreno de esta esperada temporada 8 del exitoso reality show.

¿A qué hora se estrena Acapulco Shore 8?

Acapulco Shore 8 se estrena este martes 27 de abril a las siguientes horas, según el país:

México: 10.00 p. m.

Perú: 11.00 p. m.

Argentina: 1.00 a. m.

Colombia: 11.00 p. m.

Bolivia: 12.00 a. m.

Chile: 1.00 a. m.

Ecuador: 11.00 p. m.

Uruguay: 1.00 a. m.

Paraguay: 1.00 a. m.

¿Cómo y dónde ver el capítulo 1 de Acapulco Shore 8?

El estreno del primer capítulo de Acapulco Shore 8 será a través de las pantallas de MTV y de Paramount Plus. El primer canal está disponible en la mayoría de operadoras de TV paga de México, Perú y toda América Latina. Si no cuentas con él, solicítalo a la proveedora del servicio.

En cuanto a Paramount Plus, es un servicio de streaming al que podrás acceder pagando un costo mensual de 14,90 soles en Perú y de 79 pesos en México. La plataforma ofrece los primeros 7 días gratis a manera de prueba, y puedes descargar su aplicación en App Store y Google Play.

¿Dónde se transmite MTV en México?

En México, podrás encontrar la señal de MTV en los siguientes canales, según tu operador de TV por cable o satélite:

Sky: 701

Dish: 260

Izzi: 236 (SD) y 930 (HD)

Totalplay: 726

Axtel: 685

Star TV: 151

Megacable: 606 (digital) y 1606 (HD)

¿Quiénes son los participantes de Acapulco Shore 8?

Estos son los participantes confirmados hasta el momento para la octava temporada de Acapulco Shore:

Aarón Albores ‘El Capitán’

Alba Zepeda

Beni Falcón

Diego Garciasela

Eduardo Miranda ‘Chile’

Eduardo ‘Eddie’ Schobert

Fernanda ‘Fer’ Moreno

Ignacia ‘Nacha’ Michelson

Isabel ‘Isa’ Castro

Jackie Ramírez

Jaylin Castellanos

Jibranne ‘Jey’ Bazán

Karime Pindter

Ramiro Giménez.

¿De qué trata Acapulco Shore 8?

Acapulco Shore sigue las 24 horas a un grupo de amigos en la ciudad mexicana. Debido a la pandemia del coronavirus, y a diferencia de otras ediciones, la casa que albergará a los participantes es tan grande y lujosa que cuenta con discoteca propia y un salón para armar fiestas con invitados especiales.

Esta temporada juntará a rostros conocidos con nuevos personajes que prometen dar de qué hablar. “ Habrá puro fuego, es la mejor casa que hemos tenido en todas las temporadas, hay nuevas personalidades, muchos me cayeron súper bien”, comentó Karime.

“Convivir con diferentes personalidades, 15 personas en una sola casa, te vuelves loca, también con tantos hombres tan buenos, lindos, mamados que me trataron como princesa, las niñas era algo que no me esperaba, unas muy lindas porque muchas veces recibo críticas, pero esto es una experiencia que me llevo para siempre”, aseguró por su parte Jaylin Castellanos, una de las nuevas incorporaciones.

