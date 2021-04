Desde el inicio de la emergencia sanitaria mundial a causa de la COVID-19, Gobiernos de todo el mundo dispusieron el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos con el objetivo de evitar el contagio y la propagación del SARS-CoV-2.

Luego de más de un año del comienzo de la pandemia, otras medidas se agregaron a las normas básicas de bioseguridad, como el distanciamiento social y el uso del protector facial. Sin embargo, ante la aparición de nuevas variantes de la COVID-19, especialistas de la salud recomiendan usar doble mascarilla para aumentar la protección contra el nuevo coronavirus.

Forma correcta de usar doble mascarilla

A pesar de que el consejo de usar doble mascarilla parezca sencillo de realizar, existen algunas indicaciones importantes para cerciorarnos de que estamos ejecutando de manera correcta esta recomendación.

De acuerdo con Manuel Chávez, investigador del Instituto Nacional de Salud (INS), el uso de la doble mascarilla ofrece una mejor protección ante la COVID-19 solo si es una quirúrgica y una de tela encima, y con buen ajuste sobre nariz y boca.

Asimismo, Chávez no recomienda el uso de doble mascarilla quirúrgica debido a que no incrementa la protección significativamente, puesto que no ofrecen hermeticidad. De igual manera, no aconseja el uso de una mascarilla quirúrgica junto con un respirador KN95.

Infografía-La República.

“La KN95 tiene que utilizarse sola. Al ser un respirador, tiene la función de proteger a la persona de partículas externas”, sostuvo.

A esta sugerencia se adhiere el epidemiólogo Antonio Quispe, quien aseguró que “la KN95 sola ofrece una protección cercana al 100% contra aerosoles, ponerle otra mascarilla encima no agrega protección adicional y ponerle una debajo arruina el sello”.

Expertos señalan que las mascarillas KN95 deben usarse solas.

Por otro lado, el médico infectólogo Fernando Mejía, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, considera que la doble mascarilla es incluso más importante que el protector facial.

En relación a la norma dispuesta por el Gobierno de transición y emergencia que obliga el uso de protectores faciales en lugares cerrados donde pueda haber aglomeraciones, Mejía sostiene que “la doble mascarilla es más importante que la careta facial, porque todas las personas al momento de hablar van a emitir aerosoles, y finalmente las personas van a transmitir”.

Para el infectólogo, “antes de pedir una careta facial, lo que se podría decir es que haya una persona que vigile el ingreso de personas a establecimientos cerrados con doble mascarilla”.