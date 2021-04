El anuncio de la creación de la Superliga Europea remeció al fútbol mundial. Doce de los clubes más poderosos de Europa se unieron para formar una competición que rivalizaría con la Champions League y la Europa League.

Tanto la FIFA como la UEFA, otros equipos grandes e incluso algunas figuras del deporte se han mostrado en contra del nuevo torneo al considerarlo “codicioso”. Los entes rectores del fútbol europeo y mundial incluso advirtieron a los clubes participantes que sus jugadores no participarían más con sus selecciones.

No obstante, el gran atractivo del nuevo campeonato reside en las recompensas económicas que ofrece, las cuales superarían largamente a las brindadas por las competiciones existentes, según los primeros reportes.

¿Cuánto dinero recibirán los clubes que participen en la Superliga Europea?

El diario británico The Times reportaba que cada equipo de la Superliga Europea se aseguraría un monto de 350 millones de euros por su participación. La cifra es alrededor del cuádruple de lo obtenido por el Bayern Munich tras conseguir la más reciente edición de la Champions League.

Por su parte, el comunicado emitido por la Superliga indica lo siguiente: “A cambio de su compromiso, los clubes fundadores recibirán, en conjunto, un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros dedicado únicamente a acometer planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia del COVID”.

¿Quiénes participarán en la Superliga Europea?

Estos son los equipos que han confirmado hasta el momento su participación en la Superliga Europea:

Inglaterra

Manchester United

Liverpool

Chelsea

Manchester City

Arsenal

Tottenham.

España

Real Madrid

FC Barcelona

Atlético de Madrid.

Italia

Juventus

AC Milan

Inter de Milán.

Comunicado en conjunto anunciando la creación de la Superliga de Europa.

¿Qué es la Superliga Europea?

Es un torneo de clubes europeos, independiente de las ligas nacionales o las competiciones de Europa impulsada por la UEFA (Champions League, Europa League y Supercopa europea). Un campeonato semicerrado que, de momento, tiene 12 clubes fundadores que tendrían garantizada su participación independientemente de los resultados deportivos.

Los medios reportan que se sumarían otros tres clubes invitados y que cinco más clasificarían cada año para poder jugar, lo cual daría un total de 20 equipos participantes.

¿Cuál es el formato de la Superliga Europea?

La Superliga dividirá a los 20 clubes participantes en 2 grupos de 10 que jugarán entre sí en partidos de local y visitante. Los tres mejores de cada zona clasifican directamente a los cuartos de final, mientras que quienes terminen en cuarto y quinto puesto jugarán un play-off a doble partido para definir los dos puestos restantes.

Los cuartos de final y las semifinales también se jugarían en encuentros de ida y vuelta, mientras que la final se disputaría a partido único en una sede neutral.

Liverpool, Barcelona y Real Madrid son tres de los clubes fundadores de la Superliga Europea. Foto: composición/AFP

¿Cuál es la diferencia entre Superliga Europea y la Champions League?

A diferencia de la UEFA Champions League, en la cual los 32 equipos participantes (36 a partir de 2024/25) clasifican a partir de los puestos obtenidos en las competiciones de sus respectivos países, la Superliga Europea aseguraría la participación de 15 equipos en cada temporada, mientras que los otros 5 cupos si implicarían una clasificación.

¿Qué dice la UEFA sobre la Superliga Europea?

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, se ha opuesto a la realización de la Superliga Europea e incluso advirtió que los jugadores que disputen este nuevo certamen no podrán vestir la camiseta de sus selecciones.

“El 90% del dinero de la UEFA regresa al fútbol y no solo a la élite. La UEFA no se mueve solo por el dinero, desarrolla el fútbol. La Superliga no es así, solo es negocio. Solo interesa los bolsillos y no la solidaridad. Los valores del fútbol son otros. No vamos a permitirlo”, sentenció.

Superliga Europea como será el formato del torneo

¿Qué pasará con la Champions League?

Medios como ABC reportaron en un inicio que se evaluaba la expulsión de los tres clubes en semifinales de la Champions League 2020/21 que se sumaron a la Superliga (Real Madrid, Chelsea y Manchester City), hecho que otorgaría el título de manera inmediata al PSG.

No obstante, el diario Marca informó que los castigos y sanciones anunciados por la UEFA no entrarán en efecto durante las competiciones ya iniciadas, por lo que dichos equipos disputarían estas instancias con normalidad.

Párrafo aparte, la UEFA aprobó un cambio de formato para su máxima competición de clubes a partir de 2024/25. Según el plan, el número de escuadras aumentará de 32 a 36 y la fase de grupos será sustituida por un sistema de “minicampeonato”, donde cada club disputaría un mínimo de 10 partidos contra 10 equipos distintos.

UEFA aprobó nuevo formato de Champions League con 36 clubes desde el 2024. Foto: UEFA

¿Cuánto dinero gana el campeón de la Champions League?

El último ganador de la UEFA Champions League recibió un premio económico de 19 millones de euros por su conquista, cifra bastante menor a los 350 millones que ofrecería la Superliga Europea por participar.