La Casa de Papel 5 es la quinta parte de una de las series más exitosas y esperadas de todo Netflix, que nos relata las aventuras de la banda de atracadores dirigidos por el Profesor, a quienes vimos por última vez mientras intentaban llevarse 90 toneladas de oro del Banco de España.

El equipo de los monos rojos ha sufrido algunas bajas a lo largo de la historia. Nairobi fue la más reciente. En el más reciente episodio, Lisboa quedó libre y se reunió con el equipo en el banco, pero el líder de la operación, interpretado por Álvaro Morte, fue capturado en su base. ¿Qué pasará con sus planes?

En esta nota podrás encontrar la información más detallada de lo que nos podría esperar en la quinta temporada y cuál es la fecha estimada del estreno de los nuevos episodios.

¿Cuándo se estrena La Casa de Papel 5?

La fecha de estreno original de La casa de papel 5 sufrió un retraso por la pandemia. Un comunicado del medio LetsOTT (vía Cultura Ocio) había indicado previamente que llegaría a mediados de agosto de 2021. Aún no existe un pronunciamiento oficial del estreno por parte de Netflix.

¿Por qué se cambió la fecha de estreno de La Casa de Papel 5?

Originalmente, el estreno de la quinta temporada de La Casa de Papel estaba planificado para abril de 2021. Sin embargo, la pandemia del coronavirus obligó a retrasar las grabaciones de la nueva entrega, que continúa todavía.

Entretanto, la plataforma de streaming Netflix ya determinó su catálogo de series a estrenarse en el mes, pero aún no da detalles de la fecha de estreno de los nuevos episodios de la serie española.

¿Qué se ha filtrado de La Casa de Papel 5?

Se conocieron fotos de un obelisco de color dorado en medio de las grabaciones. Según algunas teorías, este monumento, al igual que sus símiles de las antiguas civilizaciones, simbolizaría una victoria, en este caso, la de los atracadores. Dichas versiones sostienen que la figura está hecha del oro sustraído y sería una forma de “darle acceso” a la población al oro que les fue escondido durante décadas, como señal del golpe que buscan darle al sistema.

Obelisco que apareció en las grabaciones de La casa de papel 5. Foto: Crush News

En octubre de 2020 también se filtraron imágenes en las cuales Lisboa aparece como líder de la banda y parecería estar negociando algo con el coronel Tamayo. Al lado, Estocolmo ondea una bandera blanca. No queda claro si se trata de una rendición o de otra parte del plan final de los atracadores.

Itziar Ituño (Lisboa) al frente del equipo de atracadores en una foto filtrada. Foto: Twitter

También trascendió un video de la filmación en las calles de Portugal, donde Úrsula Corberó (Tokio) aparece caminando con Miguel Ángel Silvestre. Luego, llamaron la atención fotos donde ambos actores se besan durante el rodaje en Dinamarca, por lo que se cree que sus personajes podrían tener algún tipo de relación.

Beso entre Úrsula Corberó (Tokio) y Miguel Ángel Silvestre durante el rodaje de la serie en Dinamarca. Foto: Crush News

¿Qué pasó en el último capítulo de La Casa de Papel 4?

El último episodio nos mostró el rescate de Lisboa, quien había sido atrapada e interrogada para revelar la ubicación del Profesor, quien logró confundir al equipo encabezado por el coronel Tamayo.

Cerca del final, Raquel Murillo ingresa al Banco de España por la azotea y se reúne con el resto de la banda. “Esta guerra la ganaremos por Nairobi”, les dice. Sin embargo, el problema llegó cuando Sergio Marquina fue atrapado en su escondite por la inspectora Alicia Sierra. Ahora, los fans se preguntan qué dirección tomará la ficción y qué destino tendrán sus integrantes.

¿Habrá nuevos personajes en La Casa de Papel 5?

Aún no se sabe con exactitud cuáles serán los nuevos personajes que aparecerán en La casa de papel 5, pero sí se conoce a los nuevos actores que se suman al elenco. Entre ellos están Miguel Ángel Silvestre y Patrick Criado, quienes rivalizarán con el Profesor en la historia. Asimismo, participarán Alberto Amarilla y José Manuel Seda.

Lisboa se reúne con la banda y el Profesor es capturado en el último episodio. Foto: composición / Netflix

¿Habrá La Casa de Papel 6?

De acuerdo con lo informado por Netflix, la temporada 5 de La casa de papel sería también la última. No obstante, el actor Mario de la Rosa (Suárez) no descarta la realización de una sexta parte.

“Todo el mundo me habla del final de La Casa de Papel. Yo no lo sé, sé que es el final del atraco. Eso es lo que se nos ha dicho de forma oficial a todos los actores, ‘el atraco llega a su fin’, pero no sé si luego va a continuar la historia”, publicó en Instagram.

Tráiler La Casa de Papel 5