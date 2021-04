Este sábado 10 de abril juegan Real Madrid vs. Barcelona en una nueva edición del gran clásico del fútbol español por la fecha 30 de LaLiga Santander 2020/21. Este encuentro, que también será clave en la lucha por el campeonato, comenzará a las 2.00 p. m. de Perú y 9.00 p. m. de España, con transmisión de Movistar + e ESPN y cobertura de las incidencias en La República Deportes.

El conjunto catalán marcha segundo en la tabla con 65 puntos y la escuadra madrileña es tercera con 63. Ambos están muy cerca del líder Atlético de Madrid, que se mantiene con 66 unidades. En la última fecha, el equipo de Zinedine Zidane venció 2-0 a Eibar (y su último encuentro fue el triunfo ante Liverpool por Champions League) y, por su parte, los dirigidos por Ronald Koeman derrotaron 1-0 al Valladolid.

Los enfrentamientos Real Madrid vs. Barcelona tienen un rico historial de polémicas, goles y momentos memorables. En 244 careos a lo largo de la historia, los merengues tienen una ligera ventaja con 97 triunfos, mientras que los blaugranas se impusieron 95 veces y hubo 52 empates. El último duelo, en octubre de 2020, fue victoria madrileña de visita.

Real Madrid vs. Barcelona: canales que transmiten en vivo

Podrás ver el Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO a través de los siguientes canales de TV, según tu país:

Perú: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

México: Sky Sports

Bolivia: ESPN

Paraguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Chile: ESPN

Brasil: ESPN Brasil

Argentina: ESPN

Uruguay: ESPN

España: Movistar LaLiga, Movistar LaLiga 1, Movistar LaLiga UHD, LaLiga TV Bar.

Real Madrid se impuso en el último clásico por LaLiga. Foto: EFE

Real Madrid vs. Barcelona: horarios por país

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Cómo y dónde ver Real Madrid vs. Barcelona?

En Perú y en toda Sudamérica, el clásico Real Madrid vs. Barcelona será transmitido en vivo por la señal de ESPN, canal deportivo presente en gran cantidad de paquetes de TV por cable o satélite de la región. En estos países, las operadoras no contratan transmisiones en particular, sino grupos de canales que difunden los partidos, como ESPN, ESPN 2, ESPN 3 e ESPN Extra.

Revisa si el paquete de cable o satélite que tienes contratado te brinda acceso a esta cadena. Para facilitarte esta labor, te dejamos la lista de frecuencias en que podrás mirar ESPN en las principales compañías de TV paga del continente:

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

Real Madrid vs. Barcelona irá EN VIVO por ESPN para Sudamérica. Foto: ESPNArgentina/Twitter

Otra forma de ver el clásico Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO de manera legal y por internet es a través de ESPN Play, el servicio de streaming de dicha cadena. Este no tiene un costo adicional al de tu paquete de TV paga y solo requiere tus datos de la compañía contratada para disfrutar su contenido en directo.

En España, la transmisión del derbi español irá por los canales de Movistar LaLiga, que forman parte del servicio Movistar +, el cual ofrece paquetes de canales con fibra óptica en el hogar o líneas móviles. También puedes seguir su programación online a través de la web y de la app del servicio, que requieren de una clave electrónica.

Real Madrid vs. Barcelona irá EN VIVO por Movistar LaLiga para España. Foto: MovistarFutbol/Twitter

Además, podrás encontrar los canales de Movistar LaLiga en el servicio Orange TV, ya que no se le permite a Movistar + tener los derechos en exclusiva.

Real Madrid vs. Barcelona: último clásico español

El clásico español más reciente se jugó el 24 de octubre de 2020 en el Camp Nou, por la fecha 7 de la actual temporada de LaLiga. El triunfo fue para los blancos por 3-1, con tantos de Federico Valverde, Sergio Ramos y Luka Modric, mientras que Ansu Fati puso el gol culé.