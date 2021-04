Este sábado 10 de abril se disputa una nueva edición del clásico que paraliza al mundo del fútbol: Real Madrid vs. Barcelona. Culés y merengues chocarán en el Estadio Alfredo Di Stéfano por la fecha 30 de LaLiga Santander 2020/21. La transmisión EN VIVO irá por Movistar LaLiga en España y por ESPN en Perú. También podrás seguir el minuto a minuto online en La República Deportes.

El enfrentamiento será clave en la lucha por el título liguero. Real Madrid es tercero en la tabla con 63 unidades y el Barcelona marcha segundo con 65, a un punto del líder del torneo Atlético de Madrid. Los dos rivales vienen por un buen momento en LaLiga: el Barça ostenta una racha de seis victorias consecutivas y el Madrid lleva nueve fechas seguidas sin perder.

No obstante, ambos equipos tendrán bajas considerables para el derbi: del lado merengue estarán ausentes Varane, Carvajal, Sergio Ramo y Eden Hazard; mientras que el conjunto blaugrana no podrá contar con Ansu Fati ni con Coutinho. Revisa a continuación la lista de horarios y canales por país para que no te pierdas del emocionante clásico español.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Barcelona?

El choque Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga Santander se jugará este sábado 10 de abril en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, Madrid (España).

¿A qué hora ver el Real Madrid vs. Barcelona?

El superclásico español Real Madrid vs. Barcelona se juega a partir de las siguientes horas, según el país:

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 3.00 p. m. (ET) / 12.00 p. m. (PT)

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Horarios del Real Madrid vs. Barcelona en distintos lugares del mundo. Foto: FC Barcelona

¿Dónde ver Real Madrid vs. Barcelona?

Podrás ver el Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO a través de los siguientes canales de TV, según tu país:

Perú: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

México: Sky Sports

Bolivia: ESPN

Paraguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Chile: ESPN

Brasil: ESPN Brasil

Argentina: ESPN

Uruguay: ESPN

España: Movistar LaLiga, Movistar LaLiga 1, Movistar LaLiga UHD, LaLiga TV Bar.

Real Madrid vs. Barcelona irá EN VIVO por ESPN para Sudamérica. Foto: ESPNArgentina/Twitter

¿Cómo ver Real Madrid vs Barcelona por internet?

Para ver el clásico español en vivo por internet, podrás acceder a las plataformas por streaming de los canales que cuentan con los derechos de transmisión. Así, por ejemplo, Perú y toda Sudamérica podrán ver el Real Madrid vs. Barcelona online a través de ESPN Play y de la ESPN App. Si quieres disfrutar de la transmisión, deberás ingresar los datos de tu servicio de TV paga.

Si vives en España, podrás ver el Madrid vs. Barça por internet mediante la web y la app de Movistar +. Para ello, requerirás de una clave electrónica. Si necesitas más información al respecto, puedes entrar a la dirección ver.movistarplus.es.

En territorio mexicano, el servicio de streaming para ver el duelo entre merengues y blaugranas es Blue To Go Video Everywhere, mientras que en Estados Unidos es beIN SPORTS CONNECT.