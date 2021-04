¿Qué hora es en Chile? La mayor parte del territorio del país sureño ya ingresó oficialmente al horario de invierno, que comienza cada primer sábado de abril y se extiende hasta el primer sábado de setiembre, según establece la Ley n.° 8777.

El cambio de horario se da poco después del inicio del otoño, cuando las temperaturas comienzan a bajar y el brillo solar tiene una menor duración que en el verano. Otros países, como Estados Unidos, México y España, también han modificado sus relojes, pero para pasar al horario de verano.

Para que no tengas problemas con los hábitos de sueño ante este cambio, los expertos sugieren que mantengas tu rutina diaria y no la extiendas demasiado. Asimismo, si por algún motivo no conocías la fecha exacta para cambiar la hora de tu reloj o se te olvidó hacerlo, sigue las instrucciones que te presentaremos a continuación.

¿Desde cuándo rige el cambio de hora en Chile?

El cambio al horario de invierno se produjo a las 11.59 p. m. del sábado 3 de abril en todo el territorio chileno, con excepción de la región de Magallanes y Antártica Chilena. Al minuto siguiente, se retornó a las 11.00 p. m.

El cambio de horario se produjo el primer sábado de abril. Foto: meteochile_dmc/Twitter

¿Se debe adelantar o retrasar el reloj en Chile?

Si aún no has modificado tu reloj, debes retrasarlo 60 minutos. De esta forma, estarás acorde con el horario de invierno vigente en la mayoría del territorio chileno durante los próximos cinco meses. Este cambio no aplica para la región de Magallanes y Antártica Chilena, que tienen un horario único.

¿Cuál es la hora actual en Chile?

Para revisar qué hora es en los distintos territorios de Chile en este momento, puedes ingresar a la plataforma oficial del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile: https://www.horaoficial.cl/.

Los relojes deben atrasarse una hora debido al horario de invierno. Foto: EFE

¿Qué hacer si mi celular no cambió la hora de forma automática?

Si este es tu caso, puedes actualizar la hora en tu celular de forma manual. Elige el huso horario UTC-4 en la sección ajustes para que tu dispositivo muestre el horario vigente en la mayoría del territorio chileno.