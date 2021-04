Luis Marino Tarazona es un peruano de 53 años que llegó a Estados Unidos al cumplir los 15 y hoy hace noticia al convertirse en el flamante alcalde de Port Chester, en el condado de Westchester (Nueva York). Marino es, además, el primer hispano en asumir el cargo de burgomaestre de dicha localidad.

¿Quién es Luis Marino Tarazona?

Natural de la provincia de Ocros, Huaraz, Luis Marino Tarazona fue elegido el último 16 de marzo como el primer alcalde hispano de Port Chester. Dicha localidad cuenta con 3.000 habitantes, de los que el 65% es de origen hispano.

Tras postular por el partido demócrata, obtuvo 972 votos ante los 505 alcanzados por su contendiente republicano Rocco Latella. El 6 de abril asumirá el nuevo cargo que se le ha otorgado por un periodo de dos años, con posibilidad de reelegirse.

Entre su plan de gobierno está mantener el aumento de impuestos por debajo del límite fiscal del estado de Nueva York, dar mayor soporte al departamento de Policía y bomberos, mejorar los caminos y veredas del distrito de Port Chester, entre otros aspectos, indicó a la agencia Andina.

“La vida aquí ha sido muy dura. No tuve chance de estudiar porque debía ayudar a mantener a mi familia, a mi madre, que era sola. Llegué como cualquier inmigrante y empecé de abajo, cortando el césped. Lo hice por un año y luego busqué algo mejor. Trabajé en la construcción por diez años y llegué a hasta maestro de albañil. Tengo 26 años trabajando para el Gobierno en mantenimiento de unas escuelas, soy el segundo jefe de unos 200 empleados”, detalló al citado medio.

También se desempeña como bombero desde hace 24 años, y ha participado en acontecimientos como el ataque a las Torres Gemelas y el paso del huracán Katrina en el 2004. “He tratado de hacer lo mejor para mí, para mi familia, mis amistades, mis paisanos. Pensando que ayuden a quien más lo necesita. De eso vivo yo y es lo que me alimenta”, relató.

Además, ha aportado y organizado campañas de ayuda humanitaria a otros países, como a las familias de Guatemala, México, Ecuador y Perú.

Marino no descartó en un futuro postular al cargo de alcalde en su natal Ocros, con la idea de primero trabajar una carrera política como regidor. “Me faltan tres a cuatro años para jubilarme. Tengo planeado un sueño, ser alcalde de mi pueblo. Quiero empezar de abajo, de regidor. Quizá muchos no me conocen, pero tengo buenas ideas y Dios mediante espero llegar a esa meta. Ya me llamaron algunos partidos, pero no soy un hambriento de la política”, puntualizó.