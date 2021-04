Los feriados son aquellos días no laborales en el año en el sector público y privado. Por ello, estas fechas son aprovechadas por las personas para hacer algunos viajes dentro del país o en el extranjero.

No obstante, la pandemia del coronavirus ha hecho que muchos feriados pasen desapercibidos, pues las restricciones en los países limitan las salidas y viajes. En esa línea, este 2021 parece no ser la excepción. En esta nota, conoce los feriados y días no laborales que le quedan a este año.

Feriados que quedan este 2021

MAYO

Sábado 1 de mayo: Día de Trabajo

JUNIO

Martes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

JULIO

Miércoles 28 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 29 de julio: Fiestas Patrias

AGOSTO

Lunes 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

SETIEMBRE

No hay feriados

OCTUBRE

Viernes 8 de octubre: Combate de Angamos

NOVIEMBRE

Lunes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

DICIEMBRE

Miércoles 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Sábado 25 de diciembre: Navidad

Feriados largos del 2021

Feriado largo del sábado 27 al martes 30 de julio: Fiestas Patrias en Perú

Feriado largo del jueves 29 de agosto al 1 de setiembre: Día de Santa Rosa de Lima

Feriado largo del jueves 31 de octubre al 3 de noviembre: Día de Todos los Santos

Diferencia entre feriados y días no laborables

Los días no laborables dependen del empleador. Los trabajadores que laboren esos días recibirán el mismo sueldo sin incrementos y no deberán compensar esas horas. Por otro lado, los feriados no son laborables por ser fiesta oficial o eclesiástica .

Pago por trabajar en feriado

Los trabajadores tienen derecho a percibir por el día feriado no laborable la remuneración ordinaria correspondiente a un día de trabajo, el cual se abonará en forma directamente proporcional al número de días efectivamente trabajados.